Король ушел навсегда: 15 лет без Майкла Джексона

25 июня 2009 года умер Майкл Джексон. Жизнь и смерть короля поп-музыки всегда окружали тайны и теории заговора, и не все из них получили свои разгадки.

Майкл Джексон родился в 1958 году в большой семье — у его родителей было девять детей. Отец будущей звезды Джозеф Джексон был строгим и не гнушался применять силу в воспитании. Однако он же и сыграл ключевую роль в том, что Майкл стал певцом. Джозеф сам хотел стать актером или музыкантом, но от мечты ему пришлось отказаться, чтобы обеспечивать семью. Братья Майкла и он сам увлекались музыкой, и когда отец узнал об их хобби, он решил пойти им навстречу. Так он создал The Jackson 5, участниками группы стали пять сыновей Джексона, а сам он взял на себя роль продюсера.

Несмотря на то, что отец поощрял занятия музыкой, он все еще был крайне жестким. Впоследствии Майкл Джексон рассказывал, что детства у них с братьями не было — оно проходило за бесконечными репетициями и выступлениями. The Jackson 5 набирала популярность, и Майкла, который в группе отвечал за вокал и танцы, заметили.

В 1980-х карьера пошла в гору — Джексон наконец получил независимость от отца, записывал один хит за другим и собирал награды на престижных музыкальных премиях. Именно в этот период вышел его знаменитый альбом Thriller, который до сих пор является самой продаваемой в мире пластинкой.

Несмотря на головокружительный успех и дружбу со многими звездами, Майкл Джексон оставался одиноким человеком. Вскоре его жизнь сотрясли скандалы. В 1993 году певца обвинили в растлении 13-летнего мальчика Джордана Чандлера. Полиция начала расследование, но до суда дело не дошло — свою вину Джексон отрицал, но все равно выплатил родителям подростка компенсацию. Позже Джордан признался, что оклеветал певца.

После этого музыкант продолжил карьеру, но через 10 лет после первого обвинения предстал перед судом по той же причине. Майкла оправдали, однако разбирательства вогнали его в долги. Карьера короля поп-музыки постепенно пошла на спад. В 2008-м он поучаствовал в записи своего альбома This Is It и объявил, что даст несколько последних концертов в Лондоне. Однако летом 2009 года Джексон скончался в возрасте 50 лет. Причиной стала передозировка пропофолом. Его личного врача Конрада Мюррея, который сделал инъекцию, обвинили в убийстве и приговорили к четырем годам лишения свободы.

Не все фанаты Джексона поверили в его смерть. И до сих пор некоторые из них считают, что она была инсценировкой. Одной из причин такого решения называют огромные долги певца, которые после гибели легли бы на плечи его семьи. Из-за этого поклонники думают, что смерть была гениальным пиар-ходом, который помог бы расплатиться с кредиторами. Ведь после кончины прослушивания его песен резко выросли. По оценкам СМИ, это принесло семье Джексона $2,4 млрд.