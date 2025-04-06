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Стало известно о запугивании киевским режимом семей с детьми ради эвакуации

Сальдо: Киев принудительно вывез семьи с детьми из Херсонской области в Николаев
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Киевский режим принудительно вывез в Николаев большинство семей с детьми из подконтрольных ему населенных пунктов в Херсонской области на правом берегу Днепра. Об этом ТАСС рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

«На правом берегу Днепра от Берислава напротив Каховки до Станислава на Днепро-Бугском лимане в селах остались одни старики», — поделился подробностями Сальдо.

По словам главы региона, чтобы заставить людей покинуть свои дома, украинские власти отключили в этих селах свет, и восстанавливать электроснабжение никто не собирается. У тех, кто отказывается уехать, могут забрать детей и насильно их вывезти без родителей.

Сальдо уточнил, что формально на Украине есть господдержка переселенцев, однако на деле она не работает. Вывезенные в Николаев семьи бросили на произвол судьбы, заставив их дальше разбираться своими силами.

До этого Владимир Сальдо ответил на вопрос о переносе столицы Херсонской области. Он заявил, что столицей региона был, есть и всегда будет один город — Херсон. Сейчас он находится под контролем украинцев. Однако Сальдо считает вопросом времени переход города под контроль РФ.

Херсон находится в руках украинской власти с ноября 2022 года. Большинство административных учреждений временно перемещены в города на левом берегу Днепра, включая Скадовск и Геническ.

Ранее Сальдо заявил о полной интеграции Херсонской области в состав РФ.

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