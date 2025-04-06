Асексуальность — это не антисексуальность и не сниженное до минимума либидо из-за проблем со здоровьем, такие люди просто не видят в сексе смысла, не хотят им заниматься и не получают от него никакого удовольствия. «Газета.Ru» узнала в международный день асексуальности, как распознать асексуала, на какие заболевания может указывать нежелание заниматься сексом и не противоречит ли такое поведение природе.

Асексуальность — феномен, который определяется разными учеными и как одна из сексуальных ориентаций человека, и как простое нежелание заниматься сексом . Это относительно новое понятие, которое активно изучается только последние 20 лет. Но впервые термин появился в конце XIX века. Тогда немецкий сексолог Магнус Хиршфельд в своей книге «Сапфо и Сократ» упомянул людей, не испытывающих сексуального влечения, назвав их «сексуально-анестезированными».

В 1940-х асексуальность включили категорией «X» в шкалу оценки сексуальной ориентации, известную как шкала Кинси. К категории «Х» относились люди, у кого «нет социально-сексуальных контактов или реакций». Не смотря на то, что этому феномену уже больше ста лет, он все еще плохо изучен.

Кто такие асексуалы?

По словам врача-сексолога, психиатра, доцента НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Юрия Прокопенко, когда мы говорим об асексуальности, то подразумеваем признание человеком того факта, что его секс не интересует в принципе, он не получает от него удовольствия, не видит в нем смысла.

«При этом мужчине могут нравиться женщины, женщина может отмечать привлекательность мужчин, то есть у них есть сексуальный интерес к противоположному полу, но партнерский секс у асексуалов будет отсутствовать. В то же время они не увлекаются порнографией, могут не мастурбировать или делать это редко. И очень важно подчеркнуть: мы говорим о полностью здоровых людях как в психологическом, так и в физическом смыслах. Они социализированы, могут иметь определенные эротические отношения, но без секса. Мы можем говорить о том, что у этих людей либидо снижено до минимума», — рассказал Прокопенко.

В то же время по своей структуре асексуалы достаточно разнообразны и могут встречаться различные варианты этого феномена.

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«Например, существуют романтически ориентированные асексуалы, они могут испытывать влечение без сексуального компонента. Некоторые относят себя к спектру «Gray-A», то есть могут редко испытывать влечение. Также мы можем встретить так называемых демисексуалов, которые испытывают влечение только после эмоциональной близости с человеком. Асексуалы могут практиковать мастурбацию, не связанную с желанием секса с другим человеком, например, используя в фантазиях не сексуальные образы», — рассказал «Газете.Ru» врач-сексолог, психотерапевт Научно-клинического центра «Карповка+» Олег Гулько.

Таким образом, они могут вступать в отношения и заниматься сексом не ради своего удовольствия, а ради партнера или в целях деторождения.

Как распознать асексуала

По словам Гулько, по внешним признакам распознать асексуала нельзя. Это можно узнать только пообщавшись с человеком, когда он сам о себе расскажет, если посчитает нужным.

«Можно предположить по косвенным факторам, но опять же требующим подтверждение после общения. Это отсутствие интереса к сексу или редкое его проявление, отсутствие сексуальных фантазий с участием себя или других, у части асексуалов фантазии могут быть, но без личного участия, эгосинтонность: человек не страдает из-за отсутствия влечения в отличие от людей с расстройствами сексуального желания, возможна романтическая привязанность без сексуального компонента», — объяснил специалист.

Понять, что вы сами являетесь асексуалом, можно при помощи различных тестирований, которые есть в сети. Например, при помощи опросника для определения сексуального темперамента эксперта по половому воспитанию Эмили Нагоски. Он содержит такие утверждения: «я очень редко чувствую сексуальное возбуждение»; «секс в отношениях для меня не важен», «долгое воздержание не доставляет мне дискомфорта»; «я ничего не чувствую во время секса и хочу поскорее закончить» и другие. Если четыре и более утверждений для вас верны — вы можете находиться в асексуальном спектре.

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Почему человек может стать асексуалом?

Есть несколько гипотез, которые пытаются объяснить данное явление, все они рассматривают как сочетание, так и изолированное влияние биопсихосоциальных факторов.

«Есть биологическая гипотеза, которая говорит о том, что атипичные гормональные или неврологические особенности приводят к отсутствию желания заниматься сексом. Например, у асексуальных женщин чаще встречаются нерегулярные менструации. Некоторые объясняют это психологическими особенностями: часть асексуалов ассоциируют себя с аутистическим спектром (об этом говорили 17% асексуальных женщин в одном исследовании). Высокий уровень алекситимии (трудности в распознавании эмоций как своих, так и других людей) тоже распространен среди асексуалов. Возможна связь с современной культурой, где сексуальность не обязательна для идентичности», — отметил Гулько.

По словам Прокопенко, объяснить этот феномен достаточно сложно, и однозначного ответа у ученых нет.

«Примерно в 13 лет у людей начинает расти половое влечение, начинается пубертатный период. Все его проходят: у кого-то больше гормонов, соответственно, выше половое влечение, у кого-то меньше. Многие люди, которые стали асексуалами, в юности переживали период полового созревания так же, как и их сверстники. Они хотели, мечтали и делали всё то же самое, что и их одноклассники. Однако с течением времени их одноклассники начали заниматься сексом, и все чаще и с большим удовольствием, чем асексуалы. Асексуалы могут вспоминать о своих прежних чувствах и действиях, но считают их проявлениями детства. Некоторые асексуалы могут помнить о своём интересе к сексу, но он не вызывает у них эмоций. У них может быть эрекция по утрам, и они могут с удовольствием разглядывать женские ножки в трамвае, но не более того», — рассказал сексолог Прокопенко.

Гормоны, по его словам, это биологическая сторона сексуальности, но человек — существо биосоциальное.

«И вторая часть, социальная, тоже на нас сильно влияет. Например: девушке 38 лет, и она уверена, что до свадьбы сексом заниматься нельзя, замуж ее не берут, и вот она сохраняет девственность. При этом она может хотеть секса, но у нее есть запреты. По сути, это вынужденная асексуальность. Поскольку мы с вами уже обозначили, что асексуалы — взрослые здоровые люди, которые не хотят заниматься сексом, то, скорее всего, именно социальная часть их сексуальности по каким-то причинам принимает такую форму. Это либо воспитание, либо самовоспитание, психологическое влияние каких-либо организаций извне, либо вынужденная мера», — добавил Прокопенко.

Например, исследования показали, что в Японии молодежь стала гораздо реже заниматься сексом, они не хотят вступать в брак, заводить детей. Это связано с тем, что все свои силы молодое поколение вкладывает в работу, и на секс нет ни сил, ни желания.

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«И этот феномен никак не противоречит инстинктам. У людей, кроме инстинктов, есть сознание. В ходе эволюции и приспособления к изменчивой среде поведение человека усложнилось настолько, что инстинкты были заменены системой саморегуляции. Животное не будет заниматься сексом ради удовольствия, как люди. Вот есть материнский инстинкт, инстинкт размножения, но все человеческое проявление говорит об их отсутствии. Производители контрацептивов и те, кто их использует, — хороший пример опровержения инстинктов. В обществе нормальным считается такой секс, в результате которого дети не появляются», — добавляет Прокопенко.

По его словам, асексуальность похожа на выбор человека стать чайлдфри.

«У женщин есть материнский инстинкт, но многие не хотят рожать. Они объясняют это разными причинами: боятся, что их дети будут нищими, не знают, с кем их оставить, не могут найти подходящего партнера и так далее. Выбор чайлдфри — это психологический выбор, несмотря на то, что биологическая основа для беременности и родов у них есть. То же самое можно сказать и про асексуальность: это тоже выбор человека не заниматься сексом», — заметил Прокопенко.

Как много среди нас асексуалов?

По данным исследований в разных странах, численность варьируется от 0,4% до 3,3%. Однако назвать точную цифру крайне затруднительно из-за различий в определении феномена. Тем не менее, асексуалов может быть больше. Так, согласно последним данным, молодое поколение все меньше хочет секса, если сравнивать его с предыдущими. Ученые из Калифорнийского университета выяснили: 44% молодежи (подростки и молодые люди поколения Z) меньше занимаются сексом, чем предыдущие поколения, и хотят, чтобы в средствах массовой информации, которые они смотрят, показывалось меньше откровенно сексуального контента.

«Да, молодое поколение может быть меньше заинтересовано в сексуальности, но происходить это может по множеству причин. От реакции на предыдущее поколение, которое могло быть очень заинтересованным сексуальностью, и с одной стороны возводит секс на пьедестал (множество различных рейтингов топ звезд, информация в прессе, рекламе и так далее), с другой объясняет молодому поколению о пагубности сексуальных интересов. Такое можно наблюдать в различные исторические периоды человечества, при смене поколений и взглядов. Кроме того экономические факторы, риски заболеть «опасными болезнями» (ВИЧ, гепатит), наличие возможности общения на расстоянии, отсутствие систематизированного образования об отношениях между людьми, может для многих усложнять восприятие сексуальной сферы, что для некоторых создает условия для нахождение в некоторой безопасной, как им кажется, «зоне асексуальности», — объяснил тенденцию Гулько.

Асексуальность — это проблема современности, о которой заговорили лишь недавно. Прокопенко предполагает, что это явление — отражение каких-то изменений в социуме, которые накопились за последние годы.

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«Сказать, что именно к этому привело, мы пока не можем. Некоторые винят в этом технологии, интернет, социальные сети. На мой взгляд, это скорее грозит разобщением пары, чем развитием асексуальности. Секс — единственное занятие «одно на двоих» в паре, и вполне вероятно, что с развитием технологий, в частности, секс-игрушек, сексом партнеры будут заниматься по отдельности. Возможно, какая-то часть мужчин и женщин будут таких «партнеров» предпочитать живым . Соответственно, может резко снизиться и рождаемость, и количество вступлений в брак, соответственно, и шансы человечества на выживание в историческом плане», — заключил сексолог.

Норма или патология

Асексуальность не включена в список МКБ ВОЗ и не является заболеванием. Однако в некоторых случаях она может быть симптомом других состояний, а также признаком психологической травмы или депрессии.

«Например, увидеть родителей, занимающихся сексом, для ребенка в детском и юношеском возрасте может быть весьма травматично. Иногда бывает достаточно слышать регулярные ссоры родителей относительно секса или наоборот полное игнорирование этой темы на уровне табу: никаких разговоров про половое созревание, сексуальное развитие, взаимоотношения с противоположным полом, а также всевозможные запреты и наказания в связи с этим. Или, например, ребенок спит с родителем после трех-четырех лет, что считается латентным инцестом, до семи-восьми лет — это приводит к развитию тревожности у ребенка, а свыше этого возраста (11-13 лет) это может привести к нарушению его сексуальности, а также гендерной идентичности и сексуальной ориентации», — объяснил «Газете.Ru» медицинский психолог, сексолог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Илья Суслов.

Кроме того, ранний просмотр порнографии (до полового созревания), встреча с сексуальным извращенцем в лице эксгибициониста или педофила — все это тоже может стать причиной травмы, которая, по словам Суслова, приводит к различным сексуальным нарушениям, включая асексуальность.

«В результате психика и организм уже выросшего ребенка начинают избегать того, что стало причиной страданий, то есть секса. Кроме того, асексуальность — невозможность получить удовольствие, то есть признак ангедонии. А это уже симптом депрессии и других психических расстройств, заключающийся в неспособности испытывать удовольствие. Поэтому при возникновении таких проблем лучше обращаться к специалисту», — добавил Суслов.