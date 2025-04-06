Фигурант дела победителя «Танцев со звездами» о хищении у «Калашникова» признал вину

Технический руководитель организации «Интертехника» Алексей Морохов дал признательные показания в рамках уголовного дела о хищении более 32 млн рублей при поставках бракованных деталей концерну «Калашников» в рамках гособоронзаказа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Из них следует, что фигурант заключил со следствием соглашение и готов сотрудничать.

Кроме того, агентство пишет, что Морохову организовали очную ставку с другим фигурантом уголовного дела — соучредителем компании «Интертехника» Алексеем Леденевым. Из документов следует, что Морохов назвал Леденева соучастником преступления.

Технический директор на данный момент находится в СИЗО, а соучредитель — под домашним арестом. Согласно документам, суд также запретил Леденеву без разрешения следователя покидать пределы жилого помещения, в котором он проживает, общаться с лицами, не являющимися его близкими родственниками или защитниками, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, а также использовать любые средства связи и интернет.

В ноябре 2024 года сообщалось, что в Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту крупного хищения у концерна «Калашников». Другим фигурантом этого дела является технический директор подрядной организации «Интертехника», гендиректор «Ивановских ковшей» Алексей Морохов. Он был заключен под стражу в ноябре.

Ранее главу таганрогского «Звезда-Стрела» осудили за хищение средств гособоронзаказа.