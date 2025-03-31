«Яндекс» открыл доступ к новой версии модели YandexGPT 5 Lite

«Яндекс» выпустил Instruct-версию нейросети YandexGPT 5 Lite, которую разработчики и исследователи могут сразу внедрить в собственный проект без дообучения, сообщает пресс-служба компании.

Модель может применяться как в личных проектах, так и в коммерческих целях. При этом она не требует мощного оборудования и поддерживает запуск на персональных компьютерах.

В компании уточнили, что отличительной особенностью Instruct-версии стал дополнительный этап настройки — alignment. Так, модель научилась выполнять конкретные задания на основе запросов пользователя. Отмечается, что в отличие от Pretrain-версии, которая требует дообучения, Instruct уже адаптирована для работы с промптами. Также она оснащена базовыми этическими настройками, которые можно улучшить под требования разработчиков.

Как показали международные тесты и их адаптации для русского языка (MMLU, IFEval, RuFacts и другие), новая версия приблизилась по качеству к китайской модели Qwen2.5-7B-Instruct и превосходит ее в классификации текстов, знании русской культуры и форматировании ответов. Кроме того, по данным «Яндекса» методом слепого сравнения (Side by Side, SBS), YandexGPT 5 Lite в 62% случаев опережает аналог из Китая и демонстрирует результаты, сопоставимые с GPT-4o Mini в стандартных задачах сервисов компании.

Также для разработчиков и исследователей «Яндекс» обновил лицензию модели: теперь ее можно использовать бесплатно, если объем выходных токенов не превышает 10 млн в месяц. Уточняется, что этого достаточно для создания чат-ботов, автоматизации ответов клиентам или анализа отзывов на платформах с умеренной аудиторией.

Отмечается, что Instruct-версия модели уже доступна бесплатно на Hugging Face (признан в РФ иностранным агентом).Пользователи могут протестировать ее в чате с «Алисой», где предусмотрено до 5 бесплатных запросов в день, а бизнес-клиенты — через API в Yandex Cloud. В нем «Яндекс» обновил API для сервиса Foundation Models, сделав его совместимым с OpenAI API. Это позволяет интегрировать модели Яндекса с популярными библиотеками OpenAI на Python, JavaScript и других языках программирования и инструментами для работы с ИИ, такими как AutoGPT и LangChain.