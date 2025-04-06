Депутат рассказал о срочной пенсионной выплате для людей со стажем более 15 лет

Мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, сформировавшие пенсионные накопления и имеющие стаж от 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, могут получить срочную выплату. Об этом рассказал депутат Мособлдумы Анатолий Никитин в беседе с РИА Новости.

Он объяснил, что выплаты есть возможность ежемесячно на срок не менее 10 лет или 120 месяцев.

Депутат также отметил, что размер срочной пенсионной выплаты рассчитывается исходя из суммы пенсионных накоплений и выбранного срока выплаты.

Для оформления, добавил депутат, граждане могут обратиться в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд. Заявление можно подать через многофункциональные центры, по почте или в личном кабинете на портале «Госуслуг».

Накануне член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что для получения большой пенсии нужно работать «в белую» и иметь высокую зарплату. Она отметила, что необходимо работать в реальном секторе экономики или на государственной службе.

Депутат объяснила, что любые серые схемы приводят к тому, что работодатель платит сокращенный процент страховых взносов. В итоге сам работник не получает необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Второе важное условие для достойной пенсии — нужно иметь высокую зарплату. По словам парламентария, чем выше заработная плата, тем больше ИПК — до 10 баллов можно набрать за год работы. В среднем большую пенсию в России получают военные. Кроме того, высокую пенсию получают космонавты.

Ранее профессор рассказал, что в 2026 году пенсию могут повысить дважды.