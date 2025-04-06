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Силовики заявили о попытке ВСУ удержаться за несколько квадратных метров Курской области

ТАСС: бойцы РФ выбивают ВСУ из Гуева и Олешни Курской области
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные продолжают выбивать Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Гуево и хутора Олешня Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, российские бойцы уничтожают тех украинских военных, которые отказываются сложить оружие.

«Командование ВСУ, не считаясь с потерями, пытается любой ценой удержаться хоть за несколько квадратных метров российской территории», — заявил источник агентства.

До этого военблогер Борис Рожин сообщил, что над администрацией села Гуево в Суджанском районе Курской области российские военные подняли флаг России. Рожин добавил, что по его сведениям также была официально освобождена Басовка в Сумской области.

Как сообщили в Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Север» ударили по местам скопления личного состава и техники пяти бригад ВСУ в Курской области. Цели находились у населенных пунктов Горналь, Олешня и Гуево.

Ранее украинские пленные рассказали о планах ВСУ отступить из Курской области.

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