Российские военные продолжают выбивать Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Гуево и хутора Олешня Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, российские бойцы уничтожают тех украинских военных, которые отказываются сложить оружие.

«Командование ВСУ, не считаясь с потерями, пытается любой ценой удержаться хоть за несколько квадратных метров российской территории», — заявил источник агентства.

До этого военблогер Борис Рожин сообщил, что над администрацией села Гуево в Суджанском районе Курской области российские военные подняли флаг России. Рожин добавил, что по его сведениям также была официально освобождена Басовка в Сумской области.

Как сообщили в Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Север» ударили по местам скопления личного состава и техники пяти бригад ВСУ в Курской области. Цели находились у населенных пунктов Горналь, Олешня и Гуево.

Ранее украинские пленные рассказали о планах ВСУ отступить из Курской области.