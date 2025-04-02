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Сбер и СберСтрахование выпустят ЦФА для хеджирования космических рисков

Физлица впервые смогут инвестировать в ЦФА на платформе Сбера
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Shutterstock

СберСтрахование проводит второй выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) для хеджирования рисков, связанных с космическими запусками, сообщает пресс-служба Сбера.

Отмечается, что размещение осуществляется на платформе цифровых активов Сбера. Выпуск приурочен к пилотируемому запуску корабля «Союз МС-27» к Международной космической станции, который запланирован на 8 апреля.

Генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков напомнил, что в прошлом году компания первой на рынке предложила инвесторам поучаствовать в хеджировании рисков космических запусков.

«В преддверии Дня космонавтики мы вновь выпускаем цифровые финансовые активы, выкуп которых доступен в том числе для квалифицированных инвесторов из числа физлиц. Общая сумма выпуска составляет 25 млн рублей. Мы уверены, что новые проекты будут стимулировать интерес к развитию космического комплекса и увеличению объемов инвестиций в него», — сказал он.

Общий объем эмиссии составит 500 ЦФА. Стоимость одной единицы — 50 тыс. рублей, а максимальная доходность за период до погашения достигает 4%.

Директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбера Сергей Попов подчеркнул, что ЦФА быстро эволюционируют.

«Компании из разных отраслей все активнее инвестируют в них. Регулярно появляются новые виды цифровых активов, увеличиваются объемы выпусков. Таким образом, эта перспективная история из нишевой превращается в мейнстримовую, что способствует динамичному развитию рынка ЦФА и инвестиционной культуры», — сказал он.

В Сбере уточнили, что условия погашения будут зависеть от исхода запуска. Так, при успешном старте инвестор получит 52 тыс. рублей за 1 ЦФА. При этом в случае присвоения старту статуса «аварийный» или «частично успешный» выплата составит 2 тыс. рублей. В свою очередь, при отмене или переносе запуска инвесторы получат 50 010 рублей за каждый ЦФА.

Размещение активов состоится в период с 2 апреля по 7 апреля, а погашение — в период с 21 по 25 апреля

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