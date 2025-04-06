Аэромобильные группы МЧС направили в Хакасию для тушения пожаров

МЧС: аэромобильные группы из Тувы и Кузбасса прибыли на помощь в Хакасию

Для помощи в ликвидации пожаров в Хакасию прибыли аэромобильные группировки МЧС общей численностью 60 человек из Тувы и Кемеровской области. Об этом сообщил в пресс-службе МЧС республики.

«Аэромобильные группировки из Тувы и Кемеровской области насчитывают по 30 человек личного состава и по 5 единиц спецтехники», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что группу из Кемеровской области разместили в Ширинском районе, а подразделение из Республики Тыва — в Усть-Абаканском районе. Подразделения МЧС были направлены в республику в общий боевой расчет. Они будут готовы незамедлительно приступить к выполнению задач при возникновении пожаров.

Днем ранее на территории Хакасии были зафиксированы порядка 50 ландшафтных возгораний. Более того, в регионе произошло большое количество аварийных и принудительных отключений электричества.

5 апреля жителей республики предупредили об усилении ветра до 33 м/с и более. На этом фоне власти Хакасии приняли решение ввести на территории региона режим чрезвычайной ситуации.

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