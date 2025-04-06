РИА Новости: на Украине европейцам предлагают посетить зону СВО за деньги

Украинская благотворительная организация NAFO 69th Sniffing Brigade начала предлагать европейцам за пожертвования на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) посетить зону проведения спецоперации. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, предложение доступно тем, кто переведет более 10 тыс. евро. Также европейцам за отдельную плату обещают эксклюзивную «продукцию» с иностранной символикой. Например, чтобы приобрести шеврон, нужно пожертвовать более 100 евро. Надпись на машине обойдется дороже 1,5 тыс., а флаг — от 2,5 тыс евро.

РИА Новости утверждает, что в таком «сафари» уже принял участие сотрудник бельгийского парка Беервелде Рено де Керхов.

Политический обозреватель Андрей Пинчук заявлял, что Европейский союз хочет продолжения конфликта на Украине и всячески поддерживает Киев, поскольку понимает, что после завершения специальной военной операции может развалиться.

Ранее на риелтора, рассказавшую о «схеме» заработка на участниках СВО, завели дело.