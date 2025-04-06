Бельгийские сталкеры проникли на большой склад бронетехники НАТО

Несколько человек пробрались на бельгийский склад НАТО и сняли его на видео

Несколько сталкеров пробрались на склад натовской бронетехники бельгийской компании Oip Land Systems и сняли его на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На кадры попало большое помещение с военной бронетехникой. В частности, на складе стояли нидерландские бронетранспортеры YPR-765, немецкие зенитные самоходные установки Gepard и австрийские 105-мм легкие танки SK-105 Kürassier.

Oip Land Systems — подразделение бельгийского военно-космического концерна, которое принадлежит Израилю.

До этого верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на слушаниях в комитете сената США по делам вооруженных сил заявил, что Россия увеличивает численность вооруженных сил и обновляет технику быстрее, чем прогнозировали западные аналитики. Он подчеркнул, что страна не только наращивает личный состав, но и модернизирует производство: открывает новые заводы, перепрофилирует гражданские линии под выпуск вооружений.

Ранее в НАТО заявили о превосходящем объеме производства боеприпасов в России.