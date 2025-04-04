Полмиллиона за четыре дня. Как цены на ремонт добивают рождаемость

Прочитала две новости, при беглом взгляде мало связанные. Первая: в регионах России продолжаются массовые банкротства застройщиков. И дальше идет перечисление компаний. Пару имен я даже знаю с 2000-х годов, когда работала в провинции в газете о недвижимости и следила за рынком строительства. То есть не вчерашние однодневки — лопаются девелоперы с десятилетиями опыта.

Новость вторая. Менее грандиозная, но куда более трагическая: в Ростове мужчина избил и порезал отделочника за плохой ремонт, проведенный в доме матери. Пришел проверить, а сделано плохо. Вроде не убил. Желаю отделочнику здоровья и научиться своей работе. А как связаны новости, сейчас объясню.

Начнем с ростовской драмы. Попробуем на минуту войти в положение агрессора. Встать на его место. Для этого, увы, требуется знать, сколько стоит сейчас в России ремонт. Я вам коротко так скажу: он стоит каких-то сумасшедших денег. Если человек не может посвятить ремонту все свое время и не умеет шпаклевать стены, резать плитку, пользоваться лазерным уровнем, то, с очень большой вероятностью, ремонт он сегодня не сделает никогда. Формула, когда стоимость ремонта равнялась ориентировочно стоимости используемых стройматериалов, давно неактуальна. Сегодня купить плитку, ламинат, паркет, обои и сантехнику — гораздо дешевле, чем все это положить, наклеить и установить. Цены какие-то... Я вот увидела в паблике нашего района объявление о поиске мастера для ремонта ванной под ключ. Советский панельный дом, ванная там, наверное, 1,8 кв.м. Знаете, какие ценники бедной женщине выкатили? Мастера писали с предложениями сделать ей ремонт ванной за 400–500 тысяч. Это без материалов. По срокам — неделя. Если спешить, то с уборкой будет четыре дня.

К одному мастеру я даже зашла на страницу. Он из города Великие Луки. Имеет начальное профессиональное образование. ПТУшник, короче. На странице указано, что берется за все, от возведения срубов до кладки печей и поклейки обоев. Следовательно, специалист широкого профиля и малых компетенций, причем голодающий, раз готов делать любую работу.

Так какого же лешего он просит полмиллиона за четыре дня работы? Модель ведения бизнеса множества отделочников поражает воображение: они берут по несколько заказов в год. Это может быть один заказ. Два или три.

Видели в новостях, в соцсетях жалостливые рассказы женщин из небольших поселений, которые сетуют на тяжелую жизнь? Муж отделочник, то есть работа, то нет — концы с концами не свести.

Я стала подозревать, что муж в этих историях всегда такой: полгода ищет доверчивых граждан с лишними деньгами, чтобы заломить полмиллиона за отделку ванной. Через четыре дня возвращается на свой диван и торчит там еще полгода в поисках очередной жертвы. Неадекватность расценок на работу мелких строителей с отделочниками я заметила еще много лет назад. У меня была тогда статья, в которой я рассказала, что мы с мужем, посмотрев на цены, взялись строить дом сами. Потому что за невменяемые деньги к нам все равно могут приехать люди, которые, быть может, до того лишь один дом и построили. Или ни одного. А у мужа хотя бы инженерное образование есть. Мне тогда множество людей явно с неполным средним образованием писали издевательски: достройтесь сначала. Достроили сами! Я пишу текст, сидя в доме, который мы построили давным-давно. Мы прикинули, что даже если муж устроится на неплохую работу по специальности, зарабатывать на услуги строителей с отделочниками придется долго. Дольше, чем строить самим, если еще и я буду в деле. То же — с полным ремонтом квартиры.

В ходе своих строек узнали, что сверхсложных навыков у ремонтников нет. На 500 тысяч за четыре дня работы — точно. И даже на сто их нет.

Да это и неважно. Лет пять назад еще можно было вести пространные разговоры о том, есть за что платить строителям-отделочникам или не за что. Сегодня, с такими ценами на жилье, платить уже нечего. В Москве работа по отделке квартиры стоит минимум как двушка в неплохом районе областного центра. В областном центре — как двушка в районном. Это значит, что люди, которые хотят продать жилье на родине и переехать в крупный город, уже не могут использовать его для первоначального взноса: им столько нужно на ремонт. Сегодня ипотека за трехкомнатную квартиру в панельном старом доме в спальном районе Петербурга при 30% первоначального взноса обойдется примерно в 160 тысяч в месяц. А взнос — цена хорошей квартиры в провинции. Где людям взять деньги на ремонт?

А если они новостройки приобретают, то и вовсе. Мне известны случаи, когда счастливые покупатели не могут въехать в вовремя сданные дома от добротного застройщика, потому что пока дома достраивались, расценки отделочников так выросли, что люди копят деньги, чтобы привести в порядок черновые стены. И это у них еще ипотека по старым ставкам. Те, кто взяли ипотеку сейчас, даже не рассчитывают на ремонт. Частая ситуация, когда квартиру уже купили, но со съемной съехали к маме, потому что ипотека и надо копить на ремонт. Самим не сделать, а нанимать на что?

На вторичном рынке такая же ситуация. Убитые квартиры мало кто покупает — откуда деньги? Кто уже владеет жильем, ремонтируется потихоньку сам. И это хорошо, если умеет. У нас, например, по стояку сразу три квартиры были в ремонте: мы начали первыми, летом подтянулись соседи снизу, зимой въехали соседи сверху. Я сочувствую старушке под нашими ремонтами. Мы только закончили. Начал кто-то сбоку и явно где-то наискосок от нас. Бесконечная долбежка стен. Я не понимаю, что они делают. С одной стороны, взять бы и запретить ремонты продолжительностью больше, скажем, двух месяцев. Тем более, что ремонт дольше часа в день в Петербурге запрещен. С другой, как же тогда людям жить? Мы сами ремонтировались. Потому что если снимать на время ремонта квартиру и оплачивать услуги отделочников, то дешевле в ипотеку взять уже отремонтированную, а свою сдавать отделочникам! Все чаще вижу объявления о сдаче квартир в аренду строителям: чтобы ремонтировали в счет арендной платы.

Если некуда съехать на пару лет, пока в квартире живут отделочники, если в доме нет мужчины, который способен освоить инструмент, то ремонта не будет. Я была в квартирах крайне образованных, современных людей, которые живут без ремонта. Ну откуда деньги, особенно если мать-одиночка? Или муж моряк какой-нибудь. А знаете, в каких условиях живут, например, полицейские? Или врачи? Где они возьмут даже и три миллиона на ремонт, да еще чтобы на это время из квартиры выехать? И полицейский опер или кардиохирург, который по ночам делает себе ремонт, — это не дай бог.

Все переживают насчет рождаемости. И так уже семьи крутят, и сяк. Вы задачу увеличения рождаемости возложите на отделочников. И на риелторов, которые при сегодняшнем развитии цифровых услуг уже не нужны, кроме как для удаленных сделок, но все равно вклиниваются между продавцом и покупателем. Ну и, конечно, застройщики пускай отвечают за рождаемость. Им хорошо, денег заработали и лопаются себе. Взятки с них гладки, они банкроты. Настроена тьма жилья с неподъемными ценами. А рожать куда?

Жилье сегодня для множества людей стало недоступным, а для одобрения кредита на трехкомнатную квартиру в новостройке в городах-миллионниках нужно зарабатывать четыре-семь средних зарплат. И это без ремонта! Еще и после решения по делу Долиной покупать страшно: купишь, вложишь в ремонт миллионы, а суд продавца признает неустойчивым к внушению и сделку аннулирует. Ремонт же — неотъемлемое улучшение, за него не заплатят.

В таких условиях строители с отделочниками пускай рожают. А риелторы — пуповину перевязывают. Людям, чтобы кафель в ванной положить, нужно по 40 тысяч в месяц год откладывать — какие дети?

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