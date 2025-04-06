В парламенте Турции рассказали о последствиях тарифной войны Трампа для мира

Президент США Дональд Трамп хочет перевернуть механизмы мировой торговли, что приведет к дисбалансам и конфликтам. Об этом заявил спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш, пишет газета Sabah.

«По сути, Трамп хочет не только повысить тарифы, но и перевернуть существующие механизмы мировой торговли. Другими словами, вмешательство в такие масштабные механизмы мировой торговли создаст новые дисбалансы и конфликты в плане мировой торговли», — высказался Куртулмуш по поводу торговой войны, которую затеял американский лидер.

Он отметил, что Турции в этом плане повезло больше, чем многим другим странам, поскольку Трамп ввел в отношении этого государства относительно низкие тарифы в размере 10%. Однако Куртулмуш все равно не видит в этой ситуации важной или уникальной возможности для своей страны.

2 апреля Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин для 185 стран в размере от 10 до 50%. В этот список попали, в том числе Великобритания, Германия, Япония и Украина. Однако Белоруссии и России в нем не оказалось.

По словам главы Белого дома, США много лет «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». Он подчеркнул, что теперь настало время ответить. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии оценили последствия тарифов Трампа.