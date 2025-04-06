Дмитриев назвал протесты в США попыткой устроить цветную революцию

Протесты в США под лозунгом Hands Off! («Руки прочь!») могут быть попыткой deep state (глубинное государство — прим. ред.) использовать схему цветных революций, организованных за рубежом, в своей стране. Об этом на своей странице в соцсети X написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Когда протесты Hands Off! настолько хорошо организованы, возникает вопрос: не использует ли deep state свою схему цветных революций за рубежом, чтобы попытаться сделать такую же у себя дома?» — заявил он.

До этого газета The Washington Post писала, что крупные демонстрации из-за политики президента Дональда Трампа прошли в США. Основными причинами недовольства стали реформы в социальной и миграционной политике, массовые увольнения в федеральных органах, сокращение финансирования здравоохранения, а также новые торговые пошлины.

Основным лозунгом протестной кампании стал Hands Off! («Руки прочь!») — протестующие также выражают недовольство действиями куратора DOGE Илона Маска, главы минфинансов Скотта Бессента, шефа Пентагона Пита Хэгсета и других членов действующей администрации.

Ранее премьер Франции предупредил, что политика Трампа ударит по самим США.