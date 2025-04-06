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Россиянин из-за миллионного долга по ЖКХ пытался задавить судебного пристава

Mash: в Красноярске должник пытался задавить судебного пристава

Житель Красноярска во время задержания судебными приставами попытался сбежать и решил наехать на судебного пристава, которая преградила ему дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Красноярец длительное время не оплачивал услуги ЖКХ и накопил почти миллионный долг. 20 раз мужчина привлекался к административной ответственности, но не погашал задолженность.

Приставы нашли его по месту жительства, злоумышленник заперся в своей машине и попытался сбить сотрудницу ФСПП, которая перегородила ему дорогу. Должника удалось задержать, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что россиянка пыталась спрятаться от приставов в диване, задолжав алименты на сына. Инспекторы ФССП прибыли в квартиру, где могла находиться нарушительница. Долгое время им никто не открывал. Позже в дверях появился сожитель женщины. Он поспешил заверить, что искомого человека нет. Но приставы решили удостовериться в этом сами, и слова мужчины не подтвердились. При осмотре комнат нарушительницу нашли спрятавшейся в диване.

Ранее россиянин попался приставам, громко чихнув из туалета.

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