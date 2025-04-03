Им везде у нас дорога? Что ждет молодых 40-летних россиян

Российский сегмент интернета шумит. ВОЗ обновила возрастную классификацию! Молодость продлили до 45 лет! Старость отодвигается!

Министр здравоохранения Михаил Мурашко бодро подхватил тему и предложил не оставаться в стороне, а тоже увеличить официальный порог молодого возраста в России с существующих 35 до 44 лет. Ну а что мелочиться? Жизнь меняется, и мы вместе с ней. Что такое сегодняшний тридцатилетний? Ну совсем же еще ребенок. Это лет двадцать назад это был уже состоявшийся человек с образованием, семьей и работой. А сейчас что? Многие в этом возрасте продолжают учиться, искать себя, жить с родителями, а о детях начинают задумываться уже после сорока. Продлим до этого самого возраста молодость, да и дело с концом. Да, средняя продолжительность жизни пока еще не дотянула до желаемых 80 лет, но задача поставлена, а значит, будет выполнена уже к 2030 году. Если не до 80, то до 78 уж точно.

На фоне таких радостных перспектив то тут, то там стали возникать тревожные голоса будущих пенсионеров.

Могу их понять, сама постоянно болтаюсь между «новой молодежью» и людьми «среднего возраста». Сейчас по той же самой «обновленной классификации ВОЗ» средним считается возраст от 45 до 59 лет. А на пенсию женщины и мужчины выходят в 60 и 65 лет соответственно. Получается, раз границы молодости сдвигаются, то логично и пенсию еще немножко отодвинуть? Тут уже все всерьез заволновались. Особенно мужчины. Они у нас, как известно, традиционно портят всю статистику по увеличению продолжительности жизни россиян. Умирают рано — сейчас в среднем в 68 лет. Не берегут себя, имеют вредные привычки, нервничают и т. д. То есть у них так называемый «возраст дожития» лет пять, десять — если повезет. А если еще пенсию сдвинуть, то что ж получается — сразу на кладбище? И даже на рыбалку вдоволь не походить или на яхте вокруг света обойти?!

Парочка депутатов, среди которых Нина Останина, сразу поспешили успокоить беспокойных: не волнуйтесь, говорят, товарищи. Речь идет только о том, что граждане смогут дольше пользоваться льготами для молодежи (приобретение жилья, гранты для молодых ученых, про Пушкинскую карту не знаю, но вдруг?!), а пенсионный возраст никто трогать не собирается, ничего, мол, меняться не будет. Народ у нас недоверчивый, сами знаете. Поэтому какой-то гул по интернетам все равно идет.

А меня вот другое интересует.

А депутаты и чиновники в курсе, что у нас по-прежнему на работу после 50 нереально устроиться?

Я не говорю про кассиров супермаркетов (хотя и там, судя по внешнему виду сотрудников, предпочтение отдают реальной молодежи — той, что до 30, а не той, которой 45). Если ты какой-никакой специалист и вдруг остаешься в районе полтинника без работы, то шансов найти что-то достойное практически нет. Не буду приводить конкретные примеры, но в области журналистики, маркетинга или, например, сферы услуг это действительно так. Знаю лично нескольких человек, которые не смогли найти работу с помощью раскрученных сервисов по поиску и подбору персонала только из-за возраста. Проходили все тестовые задания на отлично, но в последний момент работодатель отдавал предпочтение молодым соискателям.

Устроиться в таком возрасте можно исключительно по знакомству, а если знакомства нет, то только на менее квалифицированную работу. И это при дефиците кадров, между прочим! Старикам тут не место, в общем.

Возможно, в ближайшее время ситуация и начнет меняться, но только тогда, когда в стране всерьез начнут бороться с эйджизмом.

Для тех, кто не очень любит англицизмы, переведу. Эйджизм — дискриминация по возрастному признаку. Когда человек с морщинами по определению хуже человека без морщин — и первого всегда будут ущемлять: не брать на работу, меньше платить, подшучивать, считать во всем хуже молодого и т. д. Поэтому если уж и повышать когда-нибудь пенсионный возраст, то только вместе с изменением отношения к людям «среднего возраста». Но как нам уже объяснили и народные избранники, и эксперты, пока беспокоиться не о чем.

Все это, конечно, прекрасно, но есть одно «но». Дело в том, что, похоже, ВОЗ никаких заявлений об изменении критериев возрастных границ в последние годы не выпускала. Если вы зайдете на сайт Всемирной организации здравоохранения, ничего похожего вы там не найдете. Мне, по крайней мере, это сделать не удалось. В официальной программе «Консультант плюс» есть неактивная ссылка на данные ВОЗ от 2016 года.

Сообщения СМИ на эту тему появились 13 лет назад, в 2012 году. Я сама хорошо помню эти новости про молодость до 44 лет. Я даже сама в них верила, хотя сейчас вроде бы оказывается, что ничего такого на самом деле и не было, в медицине молодость как считалась от 18 до 24, так и считается, и никому не приходит в голову всерьез ставить вровень двадцатилетнего и сорокалетнего: у этих людей разное все, начиная от степени развития головного мозга и заканчивая внешним видом и жизненным опытом. Когда мне было 40, моей дочери было 19 — это что же, мы теперь по новым критериям обе были бы молодежь? Ну бред же, разве нет?

Вечная молодость — это прекрасно, расширение социальных гарантий на большее количество соотечественников — просто супер, пенсионеры могут выдыхать и не беспокоиться. Пока расходимся, а в следующий раз не забываем сначала проверять источники.

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