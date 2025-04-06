МЧС РФ самолетами доставило более 68 тонн гуманитарной помощи в Мьянму

МЧС России доставило в Мандалай в Мьянме около 68 тонн гуманитарной помощи, в основном это продукты питания, дизельные генераторы и палатки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Как уточняется, груз доставляли двумя самолетами.

До этого сообщалось, что врачи полевого мобильного госпиталя оказали медицинскую помощь 22 пострадавшим. Всего за помощью обратились 65 человек. Большинство из них получили травмы и ранения во время землетрясения, а также страдают от обострения хронических заболеваний.

В конце марта серия сильных землетрясений с максимальной магнитудой 7,7 произошла в Мьянме. Подземные толчки ощущались также в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Мьянме землетрясение вызвало значительные разрушения: были повреждены многочисленные здания, большому числу людей понадобилась медицинская помощь. Стихийное бедствие привело к обрушению моста через реку Иравади и частичному разрушению исторического дворца в Мандалае. Власти Мьянмы объявили чрезвычайное положение.

В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу. Также в одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание.

Ранее корпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковый снимок Мьянмы после землетрясения.