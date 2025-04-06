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На Украине рассказали о «коллапсе» всех железнодорожных перевозок

Блогер Шарий заявил о коллапсе железнодорожного сообщения на Украине
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Shutterstock

На Украине произошел серьезный сбой в работе железнодорожного сообщения. Об этом рассказал в своем Telegram-канале блогер Анатолий Шарий.

«Замкнули ж/д. Обрушили все перевозки. Коллапс», — написал блогер.

Он отметил, что больше всего сбой отразился на грузоперевозках. Причины случившегося Шарий не уточнил.

Накануне транспортный коллапс также произошел в украинском Дрогобыче во Львовской области. На работу не вышли все водители автобусов из-за действий сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования — аналог российских военкоматов).

Как объяснил директор одной из компаний-перевозчиков Михаил Пастушак, водители объявили забастовку после того, как их коллегу задержали прямо в автобусе и отправили на военно-врачебную комиссию.

При этом в ТЦК отметили, что во время мобилизации водителя не было допущено нарушений. Там подчеркнули, что никто на Украине автоматически не освобождается от призыва только на основании трудоустройства.

Городские власти также высказались на этот счет. Они заявили, что принимают меры, чтобы стабилизировать ситуацию и восстановить перевозки в Дрогобыче.

Ранее появилось видео, как украинца в Днепре «бусифицируют» при помощи побоев.

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