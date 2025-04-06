Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Был абсолютно трезвый»: рэпер Slimus рассказал о последней встрече с Пашей Техником

Рэпер Slimus назвал Пашу Техника веселым и неглупым парнем

Паша Техник был веселым и неглупым парнем, который в начале нулевых делал «стилевое музло». Об этом «Газете.Ru» рассказал рэпер Slimus (Вадим Мотылев), отметив, что в последнюю их встречу музыкант был «абсолютно трезвый».

«Он был приятным в общении, веселым и неглупым парнем. Я его очень давно знаю, где-то с 2004 года. За это время даже записали два совместных трека. Мне нравились ранние альбомы его группы Kunteynir, стилевое музло. Тогда такого вообще никто не делал. Абстрактный хип-хоп. Последний раз виделись пару лет назад в Москве, в его баре. Он был абсолютно трезвый и мы общались на разные темы, прикалывались, смеялись. Я подумать не мог, что это в последний раз. Очень жалко его», — сказал он.

Паша Техник скончался 4 апреля в возрасте 40 лет. 27 марта он был госпитализирован в больницу в Таиланде с тяжелым отравлением, причина которого пока неизвестна. На протяжении недели врачи боролись за его жизнь, однако состояние рэпера резко ухудшилось — он пережил клиническую смерть, а через несколько часов врачи отключили его от аппарата жизнеобеспечения.

Ранее менеджер Паши Техника сообщил, что доставит тело рэпера в Москву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами