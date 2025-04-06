«Был абсолютно трезвый»: рэпер Slimus рассказал о последней встрече с Пашей Техником

Паша Техник был веселым и неглупым парнем, который в начале нулевых делал «стилевое музло». Об этом «Газете.Ru» рассказал рэпер Slimus (Вадим Мотылев), отметив, что в последнюю их встречу музыкант был «абсолютно трезвый».

«Он был приятным в общении, веселым и неглупым парнем. Я его очень давно знаю, где-то с 2004 года. За это время даже записали два совместных трека. Мне нравились ранние альбомы его группы Kunteynir, стилевое музло. Тогда такого вообще никто не делал. Абстрактный хип-хоп. Последний раз виделись пару лет назад в Москве, в его баре. Он был абсолютно трезвый и мы общались на разные темы, прикалывались, смеялись. Я подумать не мог, что это в последний раз. Очень жалко его», — сказал он.

Паша Техник скончался 4 апреля в возрасте 40 лет. 27 марта он был госпитализирован в больницу в Таиланде с тяжелым отравлением, причина которого пока неизвестна. На протяжении недели врачи боролись за его жизнь, однако состояние рэпера резко ухудшилось — он пережил клиническую смерть, а через несколько часов врачи отключили его от аппарата жизнеобеспечения.

Ранее менеджер Паши Техника сообщил, что доставит тело рэпера в Москву.