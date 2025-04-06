В Пермском крае дети спаслись от стаи собак, по пояс забежав в водоем

В Пермском крае школьницы спаслись от стаи собак, забежав в водоем, псы загнали детей в воду почти по пояс. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».

Инцидент произошел в деревне Лужково, на двух девочек напала стая собак. Более десяти псов гнались за детьми. Школьницы сняли произошедшее на видео, они сумели забежать в водоем почти по пояс, собаки не стали преследовать их в воде.

Лишь когда животные потеряли интерес к детям, девочки смогли выбраться на берег.

До этого сообщалось, что в Братске бродячая собака искусала трехлетнего мальчика. Инцидент произошел в парке возле жилых домов по улице Обручева. Мать с трехлетним сыном шла из детского сада, женщина заметила стаю собак, лежавших на выброшенном матрасе. Животные не проявляли агрессии, в какой-то момент один из псов подбежал к мальчику и вцепился ему в плечо. Мать сумела отогнать животное и отвезла ребенка в больницу. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело.

Ранее в Орске бродячая собака укусила за лицо восьмилетнюю девочку.