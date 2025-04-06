Автомобили столкнулись на МКАД из-за непогоды и попали на видео

В Москве 6 апреля на МКАД из-за непогоды столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Вот летняя резина, видимо», — предположил очевидец.

Водитель снял последствия ДТП на видео. На кадрах видно, что несколько автомобилей стоят с включенными аварийными сигналами. По информации источника, авария произошла утром на внутренней стороне МКАД в районе шоссе Энтузиастов. Всего на небольшом участке дороги столкнулись пять автомобилей.

Также сообщается, что сегодня водителям посоветовали не выезжать на летней резине.

6 апреля Москву накрыл снегопад.

Несколько дней назад столичном Дептрансе призвали водителей, сменивших зимние шины на летние, не выезжать на дороги и воспользоваться общественным транспортом. Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также воздержаться от резких маневров и не отвлекаться во время движения на мобильные телефоны.

Ранее в Новой Москве автобус задавил велосипедиста.