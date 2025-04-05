«Сильный народ — слабая реакция»: Зеленский возмутился действиям США из-за удара по Кривому Рогу

Зеленский заявил, что его удивила слабая реакция США на удар по Кривому Рогу

Украинский лидер Владимир Зеленский удивился тому, что американская сторона не стала осуждать Россию за ракетный удар по Кривому Рогу. Москва заявила, что ударила по месту проведения военного совещания. Киев же утверждает, что ракета попала в жилой район, в результате чего погибли не менее 16 человек. Европейские лидеры прямо осудили действия России.

Президент Украины Владимир Зеленский удивился реакции американского посольства после удара по Кривому Рогу, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

«К сожалению, неприятно удивляет реакция посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ — и такая слабая реакция. Даже слово «русский» боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей», — написал Зеленский.

Украинский лидер призвал не оставлять без реакции подобные удары. Он отметил, что Украину многие поддержали. Он поблагодарил за это министров иностранных дел Чехии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Австрии, посольства Японии, Великобритании, Швейцарии и Германии, а также главу дипмиссии ЕС Каю Каллас.

«Да, война должна завершиться. Но, чтобы ее завершить, надо не бояться называть вещи своими именами. Надо не бояться давить на того единственного, кто эту войну продолжает и игнорирует все предложения мира для ее завершения. Надо давить на Россию, которая выбирает убийства детей вместо прекращения огня. Надо вводить дополнительные санкции против тех, кто не может существовать без ударов баллистики по соседнему народу. Надо делать все возможное для спасения жизней», — заявил Зеленский.

Украинский президент добавил, что Украина обсуждала с США предоставление дополнительных систем ПВО для защиты от подобных ударов. Американская сторона пообещала Киеву помочь с поиском дополнительных ЗРК Patriot.

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Удар по Кривому Рогу

4 апреля в Минобороны сообщили, что в 18:49 ВС РФ ударили ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог.

«В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники», — говорится в сообщении.

В генштабе ВСУ утверждают, что удар пришелся на жилые дома и детскую площадку. По их словам, ВС РФ использовали баллистическую ракету «Искандер-М» с кассетной боевой частью, которая рассчитана на поражение большой площади. Украинская сторона намерена передать некие доказательства нарушения норм международного гуманитарного права в органы международного уголовного правосудия.

Согласно данным главы Днепровской областной военной администрации Сергея Лысака, в результате удара по Кривому Рогу были ранены 72 человека. Зеленский сообщил о гибели 17 человек. Местные власти также утверждают, что повреждены 34 многоэтажки, шесть учебных заведений, несколько объектов гражданской инфраструктуры (магазины и кафе), десятки автомобилей.

В городе объявили трехдневный траур.

Зеленский заявил, что ВС РФ якобы также применили беспилотники во время реализации спасательной операции в Кривом Роге. В результате произошедшего семь человек получили травмы, один погиб.

По данным РБК-Украина, ночью пожарные устранили все возгорания, к 02:45 все аварийно-спасательные работы были завершены. Коммунальные службы трудились всю ночь, в результате чего к 06:00 восстановили движение трамваев. Однако у некоторых потребителей все еще нет света и газа. Эти проблемы устраняют. Жители Кривого Рога могут получить помощь в специальных штабах, которые развернули сразу после удара. Там же принимают заявления на материальную помощь.

«Несмотря на все трудности, в Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения — работают», — заявил глава военной администрации города Александр Вилкул.

Реакция США

Посол США на Украине Бриджит Бринк в X ужаснулась удару по Кривому Рогу. Она написала, что это стало еще одной причиной, почему военный конфликт нужно завершить. РБК-Украина пишет, что посол якобы избежала прямого упоминания ответственности России за произошедшее. При этом европейские политические деятели осудили действия российской стороны.