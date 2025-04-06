Цзю прокомментировал победу над Спенсером

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тим Цзю, сын Константина Цзю, прокомментировал победу в бою против американского боксера Джозефа Спенсера.

Спортсмен заявил, что счастлив одержать первую победу после двух поражений.

«Чувствовалось напряжение, ведь я не мог проиграть третий раз подряд. Я доказал, что, даже если ты упал и тебя втоптали в грязь, все равно можно вернуться победителем. Я доказал всем, что вернулся. Усвоил свои ошибки», — заявил австралийский спортсмен.

Благодаря этой победе Цзю стал обладателем пояса чемпиона WBO Inter-Continental.

В 2024 году Цзю потерпел два поражения. В марте он уступил представителю США Себастьяну Фундоре. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой американского боксера раздельным решением судей, из-за чего Цзю потерял титул чемпиона мира. В октябре он проиграл техническим нокаутом действующему чемпиону IBF россиянину Бахраму Муртазалиеву.

15 октября 2023 года Цзю впервые защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе, а также отобрал у соперника титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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