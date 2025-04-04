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E-commerce бизнесам открыли доступ к бесплатным показам на главной Яндекса

За месяц бизнесы в сервисе «Ритм» уже получили более 150 млн показов
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Unsplash

Яндекс интегрировал сервис «Ритм» на свою главную страницу, благодаря чему e-commerce бизнесы, которые ведут свои страницы в сервисе, получат бесплатные показы своих фото и видео постов, сообщает пресс-служба Яндекса.

На данный момент контент «Ритма» отображается под поисковой строкой сайта вместе с товарами Яндекс Маркета. Бизнесы из Ритма уже получили более 150 миллионов показов за месяц. К концу года этот показатель может вырасти в два раза.

При клике на пост из Ритма пользователь сможет перейти на страницу бизнеса, конкретный товар в онлайн-магазине или на сайт бренда. Также пользователи смогут подписаться на бренды и сохранить образы и товары в личные коллекции.

Как отметил СМО Brandshop Дмитрий Лаптев, более 80% получаемого трафика бренда с начала лета 2024 года составила новая аудитория.

«Платформа обеспечивает удобное автоматическое определение товаров и самостоятельное наполнение каталога, а присутствие в тематических подборках на главной странице Яндекса значительно повышает узнаваемость бренда», − сказал он.

По словам Head Of Digital, CRM&Loyalty, Cozyhome Богдана Гуляева, охват аудитории в марте 2025 года превысил 330 тыс. пользователей.

«Платформа оптимизирует путь клиента от поиска до покупки, позволяет эффективно работать с каталогом товаров и интегрируется с системами аналитики», — сказал он.

Также СРО Яндекс Ритм Мария Опритова отметила, что сервис позволяет объединить возможности шопинга и источник вдохновения пользователей.

«Интеграция «Ритма» на главную страницу Яндекса также открывает новые горизонты для e-commerce бизнеса. Это возможность представить свой товар широкой аудитории, привлечь внимание пользователей качественным, нативным контентом или познакомить аудиторию со своим брендом», − сказала Опритова.

Она добавила, что выход «Ритма» на главную страницу сайта позволит увеличить внешний трафик на сайты авторов, а количество подписчиков и продаж вырастет.

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