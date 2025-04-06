«Роснано» подало иск к Чубайсу и бывшему руководству компании. Суд уже арестовал у них несколько миллиардов

Суд арестовал у Чубайса и его соответчиков 5,6 млрд рублей по иску «Роснано»

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество Анатолия Чубайса и ряда бывших руководителей «Роснано» на сумму свыше 5,6 млрд руб. Обеспечительные меры наложены по иску самой госкорпорации, требующей взыскать убытки, якобы вызванные решениями ее прежнего менеджмента. Параллельно с гражданским разбирательством идут расследования в рамках нескольких уголовных дел, включая обвинения в злоупотреблении полномочиями и хищении бюджетных средств. Генпрокуратура ведет проверку деятельности Чубайса в период его руководства «Роснано» и работы в статусе спецпредставителя президента.

Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и денежные средства бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса и еще семи бывших топ-менеджеров компании. Обеспечительные меры на общую сумму 5,6 млрд руб. наложены по иску самой компании «Роснано», которая требует взыскать с ответчиков причиненные убытки в размере около 3,9 млрд руб. и дополнительно $20,45 млн (около 1,7 млрд руб.).

Корпорация утверждает, что ущерб нанесен вследствие неправомерных решений руководства, вызвавших серьезные финансовые потери и неоправданные расходы.

Помимо Чубайса, арестованы активы бывших руководителей «Роснано»: Юрия Удальцова, Олега Киселева, Бориса Подольского, Германа Пихои, Дмитрия Пимкина, Владимира Аветисяна и Николая Тычинина.

В то же время суд отказался принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства и иное имущество близких родственников ответчиков, о чем также просил истец. Принятые меры необходимы для предотвращения возможного вывода активов фигурантами, что могло бы существенно затруднить взыскание ущерба в будущем, подчеркнул суд.

В чем обвиняют

В феврале 2025 года следственные органы арестовали бывших топ-менеджеров управляющей компании «Роснано»: исполнительного директора Бориса Подольского, директора по финансам Артура Галстяна и руководителя направления по учету и налогообложению Марину Касенкову. Всем предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии МВД, обвиняемые сознательно искажали финансовую отчетность компании в 2017 году, пытаясь скрыть истинное экономическое положение «Роснано».

Благодаря сфальсифицированной отчетности компания смогла избежать отзыва государственных гарантий и получила дополнительные бюджетные инвестиции.

Впоследствии, как утверждает следствие, за период с 2022 по 2024 годы действия обвиняемых привели к ущербу свыше 43 млрд руб.

Отдельно в рамках других эпизодов расследуется деятельность бывшего заместителя председателя правления «Роснано» Юрия Удальцова. В отношении бывшего главы компании Олега Киселева возбуждено уголовное дело о хищении около $50 млн, якобы выведенных через офшорные структуры, связанные с «Роснано» и зарегистрированные на Кипре. Киселев заочно арестован. Аналогичная мера пресечения избрана в отношении Ирины Рапопорт, которую следствие также считает причастной к этим схемам. Следствие по их делу продолжается.

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«Удрал и стал Мойшей Израилевичем»

Анатолий Чубайс возглавлял корпорацию «Роснано» с момента ее основания в 2008 году до 2020 года, после чего стал специальным представителем президента России по международным связям.

В марте 2022 года он покинул Россию и перебрался за границу, занявшись исследовательской работой.

Он стал сооснователем Центра российских исследований при факультете социальных наук Тель-Авивского университета. В сентябре 2023 года Владимир Путин заявил, что Чубайс «удрал» и стал «Мойшей Израилевичем».

Осенью 2024-го председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал реформу российской электроэнергетики, проведенную в 1998–2008 годах Чубайсом в должности председателя правления РАО «ЕЭС России» (единой энергетической компании страны). Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию.

«Только карманы себе набили и недвижимость за рубежом, а потом все это потеряли, и пыль глотают до сих пор. Где Чубайс? Вот, берите его, экстрадируйте!» — заявил Володин.

Проверка Генпрокуратуры

В январе 2025 года депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Луговой обратились в Следственный комитет с требованием провести доследственную проверку в отношении Чубайса на предмет наличия признаков преступлений во время его руководства «Роснано» (в 2008–2020 годах) и работы спецпредставителем президента по международным связям (в 2020–2022 годах). Кроме того, Луговой направил запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой поручить предоставить информацию об имеющихся (имевшихся) в производстве следственных органов РФ материалах по возбужденным уголовным делам в отношении Чубайса.

30 января надзорное ведомство подтвердило начало проверочных мероприятий, целью которых является выявление возможных нарушений и признаков преступлений в действиях экс-главы корпорации.