«Инфобомба Паши Техника»: почему всех взбудоражила смерть скандального рэпера

В интернете более-менее стабильно обсуждаются одни и те же темы из повестки дня: громкие дела, политика, спорт, скандалы и, конечно, разного рода треш-контент, интерес к которому только растет. Будь то жизнь известных людей, какой-либо резонансный случай на стриме или не только, людей как магнитом тянет посмотреть на что-нибудь эдакое. И им это с готовностью предоставляют.

Из недавних событий: очередной уже случай нахождения рэпера Паши Техника в больнице, на сей раз в Таиланде, и его последующая смерть. Я подписан не на один десяток Telegram-каналов разных направлений, от профессиональных СМИ и светских пабликов до разных авторских блогов. Публикаций на тему госпитализации артиста за два (!) дня я насчитал 167, и это еще я что-то мог пропустить! Там были не только новости из больницы, но и попытки взять комментарии у родителей, депутатов Госдумы, слухи и их опровержения, информация об отказе органов. За это время у меня конкретно так возник вопрос: а зачем нам это все предлагают? Почему из заурядной и, к сожалению, ожидаемой госпитализации по большому счету малоинтересного огромной аудитории персоны раздули инфоповод настолько значительных масштабов? О переговорном треке с США и Украиной писали меньше, я не шучу. Вот зачем мне, да и не только мне, столько информации о человеке, который изредка мелькал ранее в новостной повестке, в основном за счет разного рода инцидентов с запрещенными веществами? К стыду своему, я даже все эти сплетни иногда почитывал. Тут впору и о цифровой гигиене задуматься.

На мой взгляд, основная причина этой волны — удивительная бедность той самой «повестки дня», которая существует в нашем медиаполе. Вполне жизнеспособный сценарий: особо активные админы видят, что писать банально не о чем, и начинают масштабировать эту историю, затем ее подхватывают уже чуть более ленивые ребята, которые не захотели копать первоисточник, а дальше этот маховик раскручивается, затрагивая краем лопастей и отдельные СМИ. Эту тему обсуждают, желая набрать немного подписчиков и просмотров. Правда, через пару дней уже забудут, но это будет потом. Сейчас же все иначе. Причем речь идет даже не только о Telegram — даже поисковик, когда я захотел уточнить информацию о случившемся, при запросе «кто такой» первой строкой выдал имя Паши Техника. То есть люди реально начали им интересоваться после этого. И, казалось бы, вот он, ответ: налицо сговор всея интернета, а нам буквально насильно предлагают информацию о не самых благочестивых членах общества. Да и я, в конце концов, этой колонкой делаю чуть ли не тоже самое. Но без аудитории не было бы и запроса на такого рода контент.

Для многих, к сожалению, поставщиками развлечений становятся не совсем те люди, каких бы хотелось видеть на этом месте: увлекающийся наркотиками рэпер, чьи публичные появления разошлись на мемы, либо какой-то не особо умный блогер, что сжег роскошный автомобиль, треш-стример, который избивает кого-то на камеру, бородатый лихач, дрифтующий с недозволенной скоростью, и прочие-прочие (список можно продолжать долго). Я очень не люблю словосочетание «деструктивный контент» и искренне не сторонник того, чтобы кого-то куда-то заносить или что-то кому-то запрещать, но, боюсь, что поставщиков позитивных, жизнеутверждающих новостей у нас банально меньше. Или же их не особо слышат, им не дают быть услышанными. Из-за этого появляются всякие инфобомбы, которые не несут никакой ценности для рядового пользователя.

К сожалению, спустя несколько дней пошли еще одни медийные штормы — Паши Техника не стало. И вновь череда публикаций. Одинаковые рекламные посевы от каналов-миллионников, публикации последних фото, спекуляции на тему смерти, наркотиков и дилеров. Как раз кстати пришлось и упоминание об информационной гигиене.

Несмотря на все написанное выше, специфичный образ жизни Техника и личное восприятие рэпера, выражаю соболезнования всем его знакомым. И желаю поменьше упоминаний в публичном поле, чтобы дать им с этим смириться.

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