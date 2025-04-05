Умер кот Хатико, семь лет проживший на могиле хозяина. Его история могла быть выдуманной

В Санкт-Петербурге умер кот Хатико, который семь лет провел на могиле хозяина

В Санкт-Петербурге на передержке умер рыжий кот Хатико. Волонтеры утверждают, что он семь лет провел на могиле хозяина в Махачкале, из-за чего у него возникли большие проблемы со здоровьем. Прах животного перевезут в Дагестан, чтобы похоронить рядом с хозяином. Однако в этой истории есть несовпадения, которые заставляют пользователей соцсетей сомневаться в ее достоверности. СМИ также не смогли подтвердить правдивость информации.

В Санкт-Петербурге умер кот Хатико, который прожил семь лет на могиле хозяина в Махачкале, сообщили в Telegram-канале благотворительного фонда «Усатый-Полосатый».

«Хатико очень хотел оставаться рядом со своим ушедшим в иной мир человеком, и его воля и желание будет исполнено. Его прах будет перевезен в Дагестан и похоронен на могиле хозяина, на которой он жил семь лет со дня его смерти», — говорится в сообщении.

В фонде также рассказали, что не все люди поверили в историю Хатико и немногие оказали ему помощь, однако «качество [помощи] важнее количества».

«Благодаря этим людям, Хатико смог почувствовать любовь и заботу о нем, и прожил еще почти два месяца жизнью обычного домашнего котика».

Неравнодушные люди назвали кота Хатико. Волонтер Хадижа Сайпулаева сообщила ТАСС, что увидела животное на кладбище. Она забрала его домой, чтобы накормить и приютить.

«Он был возрастной и стал часто и сильно болеть. А когда узнала, что ночью он умер, долго плакала», — добавила Сайпулаева.

Семь лет на могиле

В феврале в соцсетях распространилась информация о рыжем коте Хатико. По данным Telegram-канала Mash, он потерял хозяина, когда был еще котенком. С тех пор, уже семь лет, живет на его могиле. Из-за постоянного нахождения на холодной земле у кота развились множественные болезни: у него обнаружили пневмонию, воспаленное ухо и сломанные зубы.

Вскоре в клинике в Махачкале его состояние стабилизировали, и волонтеры отправили Хатико на лечение в Санкт-Петербург. Там ему стало лучше, поэтому волонтеры пристроили кота на передержку. У него также обнаружили инфекционный перитонит (ФИП) и болезнь почек, однако с лекарствами он мог вести жизнь обычного домашнего кота. В новом доме он подружился с другими животными, сразу стал ходить в лоток и, по словам волонтеров, не хотел возвращаться к прошлой жизни на улице.

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Обман и выдуманная история

ТАСС связался с сотрудниками кладбища, на котором нашли кота. Они не подтвердили агентству информацию о том, что кот жил на могиле хозяина.

«На видео, которое распространилось в соцсетях, изображена могила моей бабушки, но я об этой истории ничего не слышал, да и кота у нее такого не было», — также рассказал ТАСС Закир Магомедов — родственник женщины, чью могилу показали на видео с рыжим котом.

Некоторые пользователи соцсетей назвали историю выдуманной в связи с открывшимися фактами. Сайпулаева объяснила kp.ru, что с 2018 года следит за Рыжиком, которого сейчас называют Хатико. Она живет неподалеку от кладбища и каждую неделю ходит на могилу к матери. Несколько лет назад родственники рассказали женщине, что видели кота на одной из могил. Она сначала его подкармливала, а затем забрала домой. Однако Рыжик/Хатико не стал с ней жить, приходя только за едой, а затем возвращался на кладбище и оставался на одной и той же могиле.

«Он всегда был рядом с одной могилой молодого человека. Кто это и как умер — я не знаю», — пояснила волонтер.

Она рассказала эту историю в соцсетях еще в 2022 году, но тогда информация не завирусилась. Сайпулаева пояснила, что сфотографировала кота на фоне чужой могилы, когда навещала место захоронения матери, а животное подошло к ней.