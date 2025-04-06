Беспилотники ВСУ атаковали три региона России ночью. Военная операция, день 1138-й

08:05

Польша и ее союзники по НАТО подняли в воздух дежурные пары истребителей в связи с активностью России, сообщило Оперативное командование вооруженных сил республики.

«Внимание, в связи с интенсивной активностью дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары по объектам, расположенным в том числе на западе Украины, началась работа польской и союзной авиации в воздушном пространстве Польши», — сообщили польские военные.