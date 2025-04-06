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Политика

Беспилотники ВСУ атаковали три региона России ночью. Военная операция, день 1138-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1138-й день
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Алексей Коновалов/ТАСС
Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над тремя российскими регионами. БПЛА сбили над Ростовской, Курской и Белгородской областями. Союзники Украины боятся утраты ее контроля над ценными полезными ископаемыми, их потеря станет «катастрофой», сообщило Politico. Польша и ее союзники по НАТО подняли в воздух дежурные пары истребителей из-за активности российской авиации. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:35

Утром в Киеве прогремело несколько взрывов, сообщило украинское издание «Страна.ua». По его информации, ВС России нанесли удары баллистическими ракетами, загорелось одно нежилое здание и разрушено другое, уточнили журналисты.

08:28

08:15

При падении обломков БПЛА у границы Воронежской области пострадал один человек, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Минувшей ночью в небе у границы Воронежской области дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, при падении обломков ушиб получил один человек. Ему уже оказана помочь. Незначительно повреждено два строения. Исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился», — написал глава региона.

08:10

Партнеры Украины боятся ее утраты контроля над ценными полезными ископаемыми, в том числе над титаном и ураном, сообщило издание Politico. Возможную потерю контроля союзники назвали «катастрофой».

08:05

Польша и ее союзники по НАТО подняли в воздух дежурные пары истребителей в связи с активностью России, сообщило Оперативное командование вооруженных сил республики.

«Внимание, в связи с интенсивной активностью дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары по объектам, расположенным в том числе на западе Украины, началась работа польской и союзной авиации в воздушном пространстве Польши», — сообщили польские военные.

08:03

⚡️ Дежурные средства ПВО минувшей ночью уничтожили 11 украинских беспилотников. Восемь аппаратов сбили над Ростовской областью, два — над Курской и один над Белгородской областями.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1138-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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