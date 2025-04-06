Беспилотники ВСУ атаковали три региона России ночью. Военная операция, день 1138-й

Утром в Киеве прогремело несколько взрывов, сообщило украинское издание «Страна.ua». По его информации, ВС России нанесли удары баллистическими ракетами, загорелось одно нежилое здание и разрушено другое, уточнили журналисты.
При падении обломков БПЛА у границы Воронежской области пострадал один человек, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Минувшей ночью в небе у границы Воронежской области дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, при падении обломков ушиб получил один человек. Ему уже оказана помочь. Незначительно повреждено два строения. Исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился», — написал глава региона.
Партнеры Украины боятся ее утраты контроля над ценными полезными ископаемыми, в том числе над титаном и ураном, сообщило издание Politico. Возможную потерю контроля союзники назвали «катастрофой».
Польша и ее союзники по НАТО подняли в воздух дежурные пары истребителей в связи с активностью России, сообщило Оперативное командование вооруженных сил республики.
«Внимание, в связи с интенсивной активностью дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары по объектам, расположенным в том числе на западе Украины, началась работа польской и союзной авиации в воздушном пространстве Польши», — сообщили польские военные.
⚡️ Дежурные средства ПВО минувшей ночью уничтожили 11 украинских беспилотников. Восемь аппаратов сбили над Ростовской областью, два — над Курской и один над Белгородской областями.