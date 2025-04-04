6 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

6 апреля во всем мире праздник у любителей спорта и поклонников анимации. В России принято поздравлять представителей двух важных и интересных профессий, которые постоянно что-то ищут — следователей и геологов. Православные верующие начинают готовиться к большому церковному событию — Благовещению Пресвятой Богородицы. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 6 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 6 апреля

День работников следственных органов МВД России

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты, от которых зависит раскрытие преступлений — следователи. Дата образования органов предварительного следствия приурочена к 6 апреля — в этот день в 1963 году производство предварительного следствия было передано Министерству охраны общественного порядка СССР, а после — в МВД СССР. Вопреки популярному мнению о том, что следователь — мужская профессия, в этой сфере трудится много женщин. Благодаря педантичности, внимательности и скрупулезности им удается раскрывать самые запутанные дела.

День геолога

Этот праздник отмечается с 1966 года каждое первое воскресенье апреля. Примерно к этому времени на большинстве территорий России сходит снег, начинается сезон геолого-разведывательных экспедиций. Профессия геолога по-прежнему окутана аурой романтики, а еще за эту работу хорошо платят. Кстати, по данным экспертов hh.ru, спрос на этих специалистов с 2021 года вырос на 146%.

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Международный день спорта на благо развития мира

Праздник отмечается с 2013 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Дату приурочили к первым Олимпийским играм современности, которые стартовали 6 апреля 1896 года в Греции. Сегодня этот праздник отмечают не только профессиональные спортсмены по всему миру, но и любители.

Всемирный день мультфильмов

Этот относительно молодой праздник был учрежден в 2002 году Международной ассоциацией анимационного кино. 6 апреля 1906 года американцы Джон Стюарт Блэктон и Альберт Смит выпустили немой анимационный фильм под названием «Комические фазы смешных лиц». Историки кино считают его первым мультиком в мире. День мультфильмов отмечают и профессиональные аниматоры, и поклонники этого жанра. Это хороший повод собраться всей семьей перед экраном и пересмотреть любимые анимационные ленты.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 6 апреля в других странах

День династии Чакри — Таиланд. Государственный праздник в честь правящей королевской династии. В этот день король вместе с семьей отдает дань уважения предкам в часовне, возлагает венки на мемориальном мосту.

«Капля воды — крупица золота» — Туркменистан. Праздник призван напомнить о важности сохранения чистой воды, ведь живительной влаги всегда не хватало в засушливых землях Туркменистана.

День рыбака — Индонезия. Этот национальный праздник призван отдать должное рыбакам за вклад в экономику страны. Сегодня в рыболовном промысле заняты миллионы жителей страны. К сожалению, их труд плохо оплачивается, а условия труда оставляют желать лучшего.

День карамельного попкорна — США. Это лакомство — излюбленный спутник киноманов во время просмотра фильмов. 6 апреля — отличный повод провести вечер в компании сладкого хрустящего снека и увлекательного кино.

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Религиозные праздники 6 апреля

Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы

В этот день, накануне одного из главных православных праздников в храмах проходят особенно красивые службы. Верующие готовятся вспоминать великое евангельское событие — возвещение Архангелом Гавриилом благой вести Деве Марии о том, что Она родит Сына Божьего и Спасителя мира.

Благовещение — 2025: когда и как отмечают этот православный праздник Благовещение — один из важнейших праздников православного календаря. В этот день храмах служат... 01 апреля 13:04

День памяти преподобной Марии Египетской

Эта христианская святая считается покровительницей кающихся женщин. Преподобная Мария, названная Египетской, жила в середине V столетия. Ее молодые годы были тяжелыми. В возрасте 12 лет девочка ушла из дома и, оставшись без попечения родителей, вступила на путь греха. На протяжение 17 лет Мария жила в распутстве, но затем чудесным образом встала на путь покаяния. Она полностью искоренила в себе все греховные мысли и стала жить в святости. С именем Марии Египетской связано много чудес.

День памяти святителя Артемия Солунского

Святитель Артемон, епископ Селевкийский, жил в Малой Азии, прославился добродетелью и благочестием. Он помогал бедным, заступался за гонимых. Скончался в глубокой старости.

День памяти иконы Божией Матери Тучная Гора

Известно, что эта старинная икона около 300 лет назад находилась в мужском монастыре Твери. Однажды ее подарили Косме Волчанинову в благодарность за качественную работу в храме. Икону бережно передавали из поколения в поколение, но как-то один из потомков Космы отправил ее на чердак. Вскоре его невестка, страдавшая от оскорблений, решила наложить на себя руки. Она вышла из дома, чтобы воплотить задуманное, но встретила по пути монаха. Тот повелел ей отбросить греховные мысли и помолиться Божией Матери Тучной Горе. Женщина обо всем рассказала семье. Все кинулись искать монаха, но не нашли. Икону вытащили с чердака, очистили, вернули на почетное место. Священник отслужил перед ней службу. Впоследствии святой образ передали в храм.

Православная церковь 6 апреля также чтит память: • преподобного Захарии Отверстого;

• преподобного Захарии, постника Печерского, в Дальних пещерах;

• мучеников Стефана и Петра Казанских;

• преподобного Иакова, епископа Катанского;

• святого Иринея (Чирича), епископа Бачского;

• священномученика Александра Флегинского, священномученика Владимира Панькина.



Католическая церковь 6 апреля вспоминает:



• Брихана из Брекнока;

• Петра Веронского;

• папу римского Целестина I;

• Марцеллина Карфагенского;

• Екатерину Палланскую;

• Этельвольда Уинчестерского;

• Евтихия Константинопольского;

• Пруденция, епископа Труа;

• Пьерину Морозини;

• Вильгельма Парижского;

• Пола Тинь.

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Народные праздники и приметы 6 апреля

Артемон — дери полоз

В День памяти Артемия Солунского на Руси было принято разводить костры вдоль дорог, чтобы всякий верующий мог найти путь к храму. Как правило, 6 апреля снег уже почти полностью сходил. Ленивые хозяева, продолжавшие ездить на санях вместо телеги, частенько обдирали и портили о землю полозья.

По вечерам христиане начинали готовиться к важному церковному празднику — Благовещению. Так как 7 апреля любой физический труд считался грехом, хозяйки старались закончить все домашние дела 6-го. Обязательным было посещение вечерней службы. Кстати, в народе была примета — если девушка простоит всю ночную службу до конца, скоро ей встретится хороший жених.

Приметы

Если на Артемона ночь теплая — весна будет солнечной и погожей.

Дождь пошел — жди хорошего урожая.

Снег повалил — будет много гречки.

Мороз ударил — жди щедрого урожая проса и овса.

Какие исторические события произошли 6 апреля

1327 год — итальянский поэт Франческо Петрарка встретил в церкви Лауру, которую полюбил с первого взгляда. Она станет героиней его сонетов.



— итальянский поэт Франческо Петрарка встретил в церкви Лауру, которую полюбил с первого взгляда. Она станет героиней его сонетов. 1712 год — в Нью-Йорке восстали рабы.



— в Нью-Йорке восстали рабы. 1748 год — обнаружены руины засыпанных пеплом Помпеев в Италии.



— обнаружены руины засыпанных пеплом Помпеев в Италии. 1772 год — Екатерина II отменила пошлину на ношение бороды, которую ранее ввел Петр I .



— Екатерина II отменила пошлину на ношение бороды, которую ранее ввел Петр I . 1896 год — в Афинах открылись первые современные Олимпийские игры. Первым чемпионом стал американский спортсмен Джеймс Конноли, выиграв соревнования в тройном прыжке.



— в Афинах открылись первые современные Олимпийские игры. Первым чемпионом стал американский спортсмен Джеймс Конноли, выиграв соревнования в тройном прыжке. 1899 год — в Москве запустили электрический трамвай.



— в Москве запустили электрический трамвай. 1909 год — Россия и Турция заключили соглашение о независимости Болгарии.



— Россия и Турция заключили соглашение о независимости Болгарии. 1923 год — в Москве торжественно открылся Театр имени Моссовета.



— в Москве торжественно открылся Театр имени Моссовета. 1927 год — в Ленинграде начали устанавливать телефоны-автоматы.



— в Ленинграде начали устанавливать телефоны-автоматы. 1938 год — ученый-химик Рой Планкетт открыл тефлон — материал, без которого немыслимы современные сковородки.



— ученый-химик Рой Планкетт открыл тефлон — материал, без которого немыслимы современные сковородки. 1941 год — немецкие войска вторглись в Югославию и Грецию.



— немецкие войска вторглись в Югославию и Грецию. 1945 год — началась Кенигсбергская операция.



— началась Кенигсбергская операция. 1965 год — в США запустили первый в мире коммерческий спутник связи «Ранняя Пташка», работающий на геостационарной орбите.

Дни рождения и юбилеи 6 апреля

В 1483 году родился Рафаэль — итальянский художник и архитектор.



— итальянский художник и архитектор. В 1670 году родился Жан-Батист Руссо — французский поэт-сатирик.



— французский поэт-сатирик. В 1812 году родился Александр Герцен — российский писатель, философ.



— российский писатель, философ. В 1836 году родился Николай Склифосовский — российский хирург, педагог, профессор.



— российский хирург, педагог, профессор. В 1890 году родился Антон Фоккер — голландский авиаконструктор и авиапромышленник.



— голландский авиаконструктор и авиапромышленник. В 1920 году родился Эдмонд Фишер — американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине.



— американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине. В 1933 году родился Станислав Любшин — актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист РСФСР.

Кто отмечает дни рождения