Россиянка в Дубае рассказала о крушении воздушного шара и двух погибших. Ей угрожают

В Дубае упал воздушный шар с туристами, среди которых были две россиянки — мать и дочь. Момент падения они случайно сняли на видео. На нем слышен женский голос, который кричит «Он умер!», зовет папу и просит о помощи. Организатор тура утверждает, что произошло не падение, а запланированная «жесткая посадка», а все туристы выжили. Когда одна из россиянок рассказала о случившемся в соцсетях, турфирма, по ее словам, начала угрожать ей.

В Дубае проводят расследование после публикации в соцсетях информации о смерти двух человек во время жесткой посадки воздушного шара, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в местной полиции.

Сотрудники правоохранительных органов Дубая подтвердили, что 23 марта действительно был инцидент с воздушным шаром. Однако во время жесткой посадки никто не погиб. По их данным, информация, которая сейчас распространяется в соцсетях, ложная, она вводит в заблуждение.

«Все травмы, полученные в результате инцидента, были классифицированы как легкие или средней степени тяжести, и пострадавшим была оказана немедленная медицинская помощь. Вовлеченные лица были из разных стран», — уточнили в полиции Дубая.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за ухудшения погодных условий во время посадки. Сейчас сотрудники правоохранительных органов изучают произошедшее. Они призвали общественность и СМИ не распространять ложную информацию и использовать только официальные источники для изучения деталей случившегося.

Двое погибли?

4 апреля Telegram-канал «SHOT Проверка» опубликовал видео двух россиянок — матери и дочери. На кадрах они снимают себя во время полета, а затем шар начинает неожиданно падать. В какой-то момент слышны только звуки ударов и крики людей «Папа», «Помогите», «Он мертв».

SHOT выяснил, что полет на аэростате организовала компания Rayna Tours. Рано утром группа из 12 человек полетела встречать рассвет над пустынями Дубая. Им обещали, что они не взлетят выше 1,2 км. На деле воздушный шар долго не мог оторваться от земли, а, когда это все же удалось, корзина начала сильно дергаться. Примерно через 40 минут воздушный шар сильно наклонился в сторону и упал. Корзина с пассажирами ударилась о землю и начала кувыркаться.

Очевидцы утверждают, что у некоторых пассажиров оторвались ремни безопасности, из-за чего они выпали из корзины. Те, кто остался внутри, также ударились во время приземления. Более того, их накрыло куполом. Пострадавших якобы отправили в больницы на каретах скорой и вертолетами. Они находятся в тяжелом состоянии и в средней степени тяжести. Российские туристки получили травмы, а двое иностранцев — мужчина и женщина — якобы погибли.

Пострадавшая россиянка рассказала Readovka, что у нее диагностировали сотрясение средней степени тяжести. Девушка до сих пор восстанавливается после травмы. Она утверждает, что организаторы до взлета не провели туристам инструктаж и не рассказали о правилах безопасности, а сам пилот много шутил. Во время полета он велел достать телефоны и начать фотографировать, именно так пассажиры и смогли зафиксировать момент падения аэростата.

«Он умер!» — кричала дочь того мужчины, который якобы погиб, сообщила россиянка.

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Турфирма угрожала россиянке за пост

Россиянка рассказала kp.ru, что вместе с мамой поехала отдыхать в Дубай. Они планировали завершить отпуск полетом на воздушном шаре. Женщины приобрели тур у местной компании с хорошим рейтингом.

«Двое погибших, половина людей с серьезными увечьями. Нас жизнь уберегла — сотрясение, ушибы, проблемы с шеей, копчиком, но это мелочи. Я плохо что помню своей головой, так как потеряла сознание на первых ударах», — рассказала она.

По ее словам, мать помогла ей и другим туристам выбраться из корзины. Эта часть воздушного шара тяжелая, поэтому ее долго не могли поднять, хотя корзина придавила некоторых пассажиров.