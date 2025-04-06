«Доступ России к ресурсам Украины станет катастрофой для союзников Киева». Запад опасается потери ископаемых

Союзники Украины опасаются возможной утраты Киевом контроля над стратегическими ресурсами. По оценке Politico, в случае доступа России к украинским запасам титана, лития, урана и других критически важных минералов это может стать «катастрофой» для стран Запада. На этом фоне затянувшиеся переговоры между США и Украиной по условиям доступа к минеральным активам осложняют внутреннюю и внешнюю ситуацию.

Союзники Украины выражают обеспокоенность возможным переходом под контроль России украинских минеральных ресурсов, сообщает Politico. Речь о титанe, уране, литии, никеле, кобальте и других критически важных элементах, использующихся в энергетике, высоких технологиях и оборонной промышленности.

«У Украины есть ресурсы, необходимые современной экономике, и если Россия получит к ним доступ, это станет катастрофой для союзников Киева», — заявил источник издания, знакомый с ходом переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. «Предложение о критически важных минералах стало вопросом безопасности для Украины», — сказал другой собеседник Politico.

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Редкоземельная сделка

Украина рассчитывала использовать стратегические ресурсы как часть широкой сделки с США, предложенной Владимиром Зеленским еще в 2023 году. Пакет также включал приглашение в НАТО и гарантии военной поддержки. Однако переговоры переросли в отдельный конфликт. По оценке Politico, теперь «остались только полезные ископаемые, которые превращаются в экзистенциальную проблему для Украины».

Условия первого проекта включали приоритетный доступ США к украинскому сырью, всю прибыль от проектов до возврата инвестиций, 4% годовых и контроль над фондом, аккумулирующим половину доходов от добычи. Гарантий безопасности и новых инвестиций при этом не предусматривалось.

Предложение США вызвало жесткую критику в Киеве. По словам одного из собеседников Politico, «некоторые вещи, которые США хотят от Украины, просто не будут реализованы, поскольку они противоречат нашему закону и конституции».

Украинская сторона называла проект соглашения «грабежом» и «репарациями».

Попытка подписать документ в феврале 2025 года завершилась провалом. Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс резко раскритиковали Зеленского, после чего встреча в Белом доме закончилась безрезультатно.

После этого США представили новую версию соглашения, которая, по словам источников, «возвращает нас к большинству наиболее токсичных элементов первого проекта». Киев старается их изменить, избегая открытого конфликта с Вашингтоном.

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Реальные запасы под вопросом

Помимо политических трудностей, остаются вопросы к реальному объему и доступности украинских полезных ископаемых. По оценке ООН, в стране сосредоточено около 5% мировых запасов редкоземельных металлов. Однако большинство месторождений были разведаны в советский период, а их оценки нуждаются в пересмотре.

Алла Василенко, старший научный сотрудник Института геологических исследований Национальной академии наук Украины, уверена:

«Запасы были утверждены по советской системе, которую иностранные инвесторы не понимают».

«Чтобы понять их экономический потенциал, нам нужно провести дополнительные исследования», — добавила Василенко.

Она указала, что актуализация данных и приведение документации в соответствие с международными стандартами — необходимое условие для привлечения инвестиций. Кроме того, проекты должны учитывать современные экологические и социальные требования.

Разработка месторождений осложняется разрушенной инфраструктурой, нестабильной энергетической системой и продолжающимися боевыми действиями. По словам участников рынка, запуск промышленной добычи возможен лишь после завершения войны и при условии масштабных вложений в логистику, переработку и энергоснабжение.