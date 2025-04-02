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Яндекс Лавка вошла в Ассоциацию производителей и поставщиков готовой еды

Яндекс Лавка займется разработкой стандартов и обучением отрасли готовой еды
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Пресс-служба Яндекс Лавки

Яндекс Лавка стала участником Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды, сообщает пресс-служба компании.

Предполагается, что совместно с другими членами ассоциации сервис будет участвовать в развитии отрасли, формировании нормативной базы и систем контроля качества.

На текущий момент в состав Ассоциации уже входят пять крупных игроков рынка. Основные задачи организации включают разработку предложений для регуляторов, экспертно-аналитическую поддержку рынка и создание новых инициатив в сфере готовой еды.

Как уточнили в компании, доля готовой еды в бизнесе Яндекс Лавки составляет четверть оборота. При этом сервис активно развивает эту категорию, внедряя собственные стандарты качества.

По оценкам агентства «INFOLine-аналитика», к 2028 году рынок готовой еды в России может вырасти в 1,5 раза, достигнув 9 трлн рублей. Как рассказала директор направления готовой еды Яндекс Лавки Мария Дмитриева, сейчас доля сервиса от рынка занимает почти 18% рынка доставки готовой еды. Она уточнила, что в ближайшие пять лет планируется довести этот показатель до 25%.

«Наш ассортимент насчитывает 650 позиций, 135 из них мы производим на своем заводе, 80 тысяч порций готовой еды в день. Мы получаем хороший отклик от покупателей — 90% клиентов положительно оценивают наши блюда, и мы хотим делиться опытом с рынком», – добавила Дмитриева.

Она уточнила, что сервис вложит свои знания в обучающие курсы, которые запустятся уже в этом году. По ее мнению, студенты смогут на практике узнать о всех тонкостях — от соблюдения стандартов и работы с оборудованием до управления производственными процессами и командой.

В Лавке подчеркнули, что сервис активно сотрудничает с отраслью и делится своей экспертизой. Так, в конце 2024 года сервис выпустил «Хэндбук поставщика» — руководство по качеству для предприятий любого масштаба. Также в ноябре компания провела масштабную конференцию «В чем соль» для производителей и поставщиков готовой еды.

В свою очередь, президент ассоциации Сергей Беляков подчеркнул важность участия технологичных онлайн-ритейлеров.

«Одна из целей ассоциации — собрать главных игроков рынка, чтобы выработать единую стратегию по вопросам качества и безопасности и эффективно взаимодействовать с государственными органами», — сказал он.

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