«Пока не считаем, что это новая спираль русофобии». Посол прокомментировал арест сектантов из РФ в Аргентине

Российское посольство в Аргентине подтвердило, что находится в контакте с местными властями и внимательно следит за ситуацией вокруг уголовного дела о торговле людьми, фигурантами которого стали граждане России. Обвинения выдвинуты в отношении 21 человека, включая основателя секты «Ашрам Шамбала»* Константина Руднева. По версии аргентинской прокуратуры, задержанные могли быть вовлечены в преступную схему сексуальной эксплуатации под видом духовных практик. В центре расследования — история 22-летней россиянки, которую, как считают следователи, беременной привезли в страну и хотели использовать для получения аргентинского гражданства.

Посольство России в Аргентине заявило о пристальном внимании к делу о задержании российских граждан, подозреваемых в торговле людьми. Об этом сообщил журналистам посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

Накануне прокуратура аргентинского города Сан-Карлос-де-Барилоче предъявила обвинения 21 гражданину России. В числе фигурантов — предполагаемый организатор религиозной секты «Ашрам Шамбала» (организация, запрещенная в РФ) Константин Руднев, отсидевший в России 11 лет, и 19 женщин. По версии следствия, обвиняемые участвовали в преступной организации, целью которой была сексуальная эксплуатация и обращение в рабство. Возможной жертвой, по данным прокуратуры, стала 22-летняя россиянка, привезенная в страну, которая 21 марта родила ребенка в местной больнице.

Феоктистов подтвердил, что посольство располагает официальной информацией от местных властей. По его словам, сейчас важно обеспечить объективное разбирательство и разделить тех, кто может быть жертвами, от тех, кто нарушил закон.

«Что касается этой истории, то мы не считаем пока, что это новая спираль русофобских обвинений», — заявил посол.

«Действительно, главный фигурант отсидел 11 лет в России. Вопрос в том, что действительно нужно отсоединить зерна от плевел. Нас беспокоит, чтобы под гребенку охоты за сектантами не попали люди, которые не имеют к этому никакого отношения», — сказал Феоктистов (цитата по ТАСС).

Он добавил, что пока неясно, будет ли Россия требовать выдачи Руднева и его подельников: «Пока мы этого не знаем, ведь он уже отсидел за свои деяния в России, а его деяния за рубежом — это дело правоохранительных органов других стран».

«Истощенные, лысые женщины»: основателя «Ашрам Шамбалы» задержали за торговлю людьми в Аргентине Константин Руднев, основатель секты «Ашрам Шамбала»*, задержан в Аргентине по подозрению... 01 апреля 08:45

Подробности дела в Аргентине

5 апреля прокуратура города Сан-Карлос-де-Барилоче выдвинула в отношении двух мужчин, в том числе Руднева, и 19 женщин с гражданством РФ обвинения «в участии в преступной организации», замешанной в «сексуальной эксплуатации и заключении в рабство».

По версии аргентинского следствия, возможной жертвой торговли людьми стала 22-летняя беременная девушка из России.

Следователи считают, что девушку намеревались использовать в схеме, по которой Руднев мог бы получить аргентинское гражданство через установление отцовства.

При поступлении в больницу беременную сопровождали две женщины, которые препятствовали общению пациентки с врачами и пытались зарегистрировать новорожденного под фамилией Руднева. Поведение сопровождающих вызвало подозрение у медиков, и информация была передана в полицию. Впоследствии ребенок был официально зарегистрирован под фамилией матери.

Во время обысков в арендуемых фигурантами домах изъяты предметы, указывающие на наличие структурированной внутренней дисциплины: инструкции по наказаниям, условиям содержания, именные предметы быта. Обнаружены также эротическая одежда, парики и грибы, которые направлены на проверку в связи с возможным содержанием галлюциногенов.

31 марта посольство России в Аргентине сообщило, что было проинформировано местными правоохранительными органами о задержании группы лиц, предположительно, с российским гражданством, подозреваемых в причастности к торговле людьми.

Руднев и «Ашрам Шамбала»

Константин Руднев основал секту «Ашрам Шамбала» в Новосибирске в 1991 году. Организация позиционировалась как религиозная, но имела признаки тоталитарной структуры. Одним из условий вступления был разрыв с семьей. В 1999 году в переписке с сектой участвовало до 10 тыс. человек.

Руднев, выпускник машиностроительного техникума, называл себя «пришельцем с Сириуса» и мессианской фигурой. Его учение включало восточные и оккультные практики, элементы псевдонауки и абсолютное подчинение гуру. Центральным текстом стала книга «Путь дурака», где отвергались традиционные ценности, включая семью и работу.

Новые участники попадали в секту через йога-семинары, после чего проходили психологическую обработку и переселялись в общие дома.

Практиковались полное подчинение, сексуальные ритуалы и отказ от прежней жизни. Адепты нередко передавали секте свое имущество. Финансирование велось через платные занятия, продажу книг и семинары.

Руднев тратил средства на предметы роскоши и автомобили.

Чтобы избежать преследования, организация меняла названия: «Академия оккультных наук», «Российская тантрическая школа», «Школа гейш». В 1999, 2004 и 2008 годах возбуждались дела, но ни одно не дошло до суда — адепты отказывались свидетельствовать.

В России Рудневу были предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ — в организации объединения, посягающего на личность и права граждан, в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, а также незаконном хранении наркотиков. В 2013 году российский суд назначил ему 11 лет колонии строгого режима. Руднев вышел на свободу в октябре 2021 года.

31 марта 2025 года Руднев был задержан в Аргентине вместе с другими фигурантами дела о торговле людьми. С октября 2024 года он также находился в розыске в Черногории.