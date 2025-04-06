«Руки прочь»: в США прошли протесты против политики Трампа и реформ Маска

В США прошли протесты против Трампа и Маска

В США прошли акции под лозунгом «Руки прочь», направленные против политики президента Дональда Трампа и Илона Маска. В разных городах состоялось более 1 тыс. митингов, организованных более чем 150 общественными объединениями. Протестующие осудили увольнения и урезания бюджета, проводимые администрацией Дональда Трампа в рамках политики сокращения государственных трат.

В США прошли акции протеста против политики президента Дональда Трампа и Илона Маска. Акции прошли под лозунгом «Руки прочь», всего прошло свыше 1,4 тыс. демонстраций, сообщает CNN. Митинги проходили у федеральных зданий, офисах службы соцподдержки, парках и мэриях городов.

Их инициаторами стали более 150 общественных и правозащитных организаций, в основном прогрессивных и продемократических взглядов. Также демонстрации прошли и за пределами США, в частности в Лондоне и Париже.

Организаторы заявляют, что у них есть три требования: положить конец захвату власти миллиардерами и безудержной коррупции в администрации Трампа; прекратить сокращение федеральных средств на социальные, медицинские и другие программы, на которые полагаются работающие люди; и пресечь нападки на иммигрантов, транссексуалов и другие сообщества.

По данным Reuters, один из митингов прошел неподалеку от резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где президент США играл в гольф. В этой акции участвовало около 400 человек.

В некоторых акциях приняли участие конгрессмены от Демократической партии США. Так, демократ Джейми Раскин на акции в Вашингтоне сравнил политику Трампа с действиями итальянского диктатора Бенито Муссолини.

«Наши основатели написали Конституцию, которая начинается не со слов «Мы, диктаторы», в преамбуле сказано «Мы, народ». Ни один нравственный человек не хочет видеть во власти диктатора, разрушающего экономику, который знает цену всему, но не ценит ничего», — заявил конгрессмен.

Также на митингах выступали лидеры профсоюзов бюджетников, пострадавших от политики оптимизации Трампа и Маска.

«Администрация Трампа полностью уничтожает государственные службы в этой стране. Именно это и происходит. Они утверждают, что делают правительство более эффективным. Это просто смешно. Это жестокая шутка. Они делают прямо противоположное», — заявил президент Национальной федерации федеральных служащих (NFFE) Рэнди Эрвин.

Схожую позицию на акции протеста в Вашингтоне выразил и лидер Американской федерации государственных служащих (AFGE) Эверетт Келли.

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«Они думали, что мы легкая добыча. Но позвольте мне сказать вам кое-что о членах профсоюза и ветеранах. Нас не запугать. Я сам ветеран. Я ветеран армии. Мы не будем молчать. Мы не склоним головы. Мы встанем и скажем: «Руки прочь от нашего профсоюза», — заявил Келли.

Ранее NFEE и AFGE подали иск в окружной суд США в Сан-Франциско с целью заблокировать действия администрации Трампа и Департамента эффективности государственного управления по пересмотру трудовых соглашений с федеральными служащими.

В Лос-Анджелесе протестующие прошли маршем к мэрии, скандируя «Власть народу» и держа в руках плакаты с надписями «Руки прочь от образования» и «Сопротивляйтесь, сопротивляйтесь».

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, недавно посетивший США для переговоров с командой Трампа, написал в соцсети X, что акции протеста могут быть попыткой устроить цветную революцию против нынешнего главы государства.

«Когда протесты «Hands Off» так хорошо организованы, возникает вопрос: не применяет ли глубинное государство свою тактику цветных революций за рубежом, чтобы попытаться устроить ее дома? », — отметил он.

Радикальная политика

С начала своего второго президентского срока Дональд Трамп запустил масштабную программу по реорганизации государственных институтов. Появился Департамент эффективности госуправления, возглавляемый Илоном Маском. В рамках реформ по сокращению бюджетных трат, проводимых Маском, — уже уволены около 75 тыс. сотрудников различных федеральных структур.

Наиболее серьезно пострадало Агентство США по международному развитию (USAID): администрация Трампа сократила 83% его программ, а штат организации был полностью расформирован.