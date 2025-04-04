Ле Пен пошла по этапу: зачем в ЕС преследуют оппозицию?

Происходящее в Европе начинает вызывать очень много вопросов. 31 марта французский суд признал Марин Ле Пен виновной по делу о «фиктивных помощниках». Политик получила четыре года тюрьмы, а также пятилетний запрет на участие в выборах. Причем последнее вступило в силу немедленно — судьи даже не стали дожидаться, пока Ле Пен подаст апелляцию.

Решение суда оказалось, мягко говоря, спорным. И не только для россиян, у которых Марин ассоциируется с дружественными нам силами в Европе.

Французские политики тоже чешут головы. Ле Пен — фаворит президентских выборов 2027 года, поэтому в местной тусовке ее дело сразу приобрело политический окрас. Некоторые уже призывают Эммануэля Макрона помиловать Ле Пен, чтобы сохранить лицо французской демократии. Недовольство дошло даже до премьера Франсуа Байру. Он, по сообщениям СМИ, был «встревожен» таким поворотом дел и даже сказал своим помощникам, что «Франция — единственная страна, которая так делает».

Впрочем, с «единственной страной» Байру, конечно, слукавил. Борьба с несистемной оппозицией в стиле гибридных автократий — это новомодный тренд нынешнего политического сезона в ЕС. Совсем недавно в Румынии со скандалом отменили уже состоявшийся первый тур президентских выборов, а потом с не меньшим скандалом посадили фаворита избирательной гонки Кэлина Джорджеску.

Следующей на очереди, судя по всему, будет Германия. ХДС/ХСС и СДПГ, которые собираются создать коалиционное правительство, уже предлагают принять закон, который позволит запрещать политическую деятельность всем, кого уличили в «возбуждении ненависти». И хоть это не указано напрямую, все сразу поняли, что инициатива нужна, чтобы бороться с ультраправой «Альтернативой для Германии» (АдГ).

Причина происходящего в Европе лежит на поверхности. Ультраправые, которые сейчас рвутся к власти по всему континенту, угрожают европейскому интеграционному проекту. В их программах еще недавно содержались предложения как минимум притормозить евроинтеграцию, а как максимум — вообще отправить ЕС на свалку истории, вернувшись к строительству старых добрых национальных государств. Чтобы выжить в политической борьбе, многие из правых партий, включая «Национальное объединение» Ле Пен и АдГ, сместились к центру. Но репутация разрушителей «европейского сада» за ними сохранилась.

Поэтому евробюрократы и национальные элиты Старого Света так ревностно относятся к росту их популярности. Они больше трех десятков лет были главными бенефициарами существования Евросоюза — и не собираются отдавать без боя нажитое непосильным трудом. Можно сказать, они чувствуют, что почва уходит у них из-под ног, и делают все, чтобы остаться на плаву в этом быстро меняющемся мире.

Однако здесь кроется интересный парадокс: чем яростнее евроистеблишмент будет бороться за право держаться у власти, тем быстрее рухнет вся его система. Евросоюз построил свою идентичность вокруг идей либеральной демократии, незыблемости институтов и верховенства права. В его случае расправляться с оппозицией, что называется, «по беспределу» — это то же самое, что рубить сук, на котором сидит вся его верхушка.

Ультраправые ведь появились отнюдь не на пустом месте. Их популярность растет, потому что нынешние власти ЕС патологически неэффективны и неспособны решать актуальные вызовы времени. Попытка зачистить поляну от правых политиков в этом смысле проблему не решит. Протестный избиратель все равно найдет способ выразить недовольство и, скорее всего, сделает это еще охотнее, потому что тогда его раздражение от накопившихся проблем будет сопряжено с глубоким недоверием к системе.

Яркий тому пример — Румыния. После скандала с отменой выборов популярность Кэлина Джорджеску скакнула с 23% до 40%. Тогда политику вообще запретили участвовать в гонке, но теперь там лидирует другой ультраправый деятель Джордже-Николае Симион. Ситуация выглядит невероятно комичной, но это рабочий сценарий для всего Евросоюза. Не удивлюсь, если скоро мы увидим то же самое во Франции, Германии и других странах, где власти чрезмерно сильно борются с оппозицией.

Вероятно, европейский истеблишмент тоже понимает, что играется с огнем. Правда, выводы он делает в корне неверные. Евробюрократы пытаются сплотить ряды, играя на страхах людей, опасении международной неразберихи. Сейчас в их повестке дня поддержка Украины, совместное военное строительство и бесконечные пафосные саммиты. На оружие ЕС готов потратить сотни миллиардов евро. Но решать реальные проблемы там, судя по всему, никто не хочет. Или не может.

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