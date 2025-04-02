Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали проявлять больше интереса к собственным торговым маркам «Пятерочки»

Покупатели более 6 тыс. раз искали собственные бренды «Пятерочки» в сети
close
Пресс-служба «Пятерочки»

Аналитики торговой сети «Пятерочка» выяснили, как часто пользователи поисковых сетей интересуются товарами собственных торговых марок. По данным компании, в течение года россияне более 6 тыс. раз вбивали запрос: «СТМ Пятерочки», что почти на 15% чаще, чем годом ранее.

В последние годы брендозависимость в продуктовом ритейле заметно снизилась, и собственные торговые марки (СТМ) стали прочно занимать свое место в потребительской корзине. Например, СТМ торговой сети — это порядка 35 брендов. Как правило, они попадают в 6 из 10 чеков магазина, а в онлайне такая продукция есть в 9 заказах из 10.

Кроме того, покупатели ищут в интернете и информацию по конкретным брендам сети. Так, самым часто запрашиваемым брендом торговой сети оказалась «Красная цена», которая насчитывает более 98 тыс. запросов за год. Более 11 тыс. среди всех запросов составляют отзывы на продукцию этого бренда. Чаще всего пользователей интересовало масло (564 запроса) и молоко (280 запросов) этого бренда.

Кроме того, пользователи сети активно искали информацию о свежей выпечке и кофе «Пятерочка Кафе», сообщили в компании.

Среди запросов — стоимость напитка (2986 запросов) и калорийность выпечки (396 запросов).

Также аналитики проверили, насколько покупатели изучают тему правильного питания и интересуются продукцией ЗОЖ-бренда «Вкус & Польза». В сети было зафиксировано порядка 8 тыс. запросов, из которых часть уточняли, чей это бренд, а еще пул запросов был нацелен на поиск отзывов о его продукции.

В целом, по данным сервиса «Яндекс Вордстат», наибольшее внимание к СТМ сети проявляют жители Центрального региона, Поволжья и Северо-Запада России, а максимальное количество запросов было зафиксировано в феврале 2024 года (1233 запроса).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами