Яндекс Еда сняла документальный фильм о работе сервиса

Команда Яндекс Еды выпустила документальный фильм «Путь Еды», героями которого стали эксперты сервиса и комик Сергей Орлов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Зрители узнают, какие технологии используются для приложения сервиса, как устроено ценообразование доставки и рассчитываются ее сроки, а также как работают рекомендательные ленты.

Например, в фильме объясняется, по какому алгоритму в сервисе прогнозируют точное время, когда курьеру нужно забрать готовый заказ из ресторана. Для зрителей фильм станет возможностью узнать, кто развивает сервис и какой путь проходит блюдо от оформления заказа пользователем до момента доставки.

В компании подчеркнули, что сложные темы в фильме объясняются простым языком, а некоторые даже − в форме стендап-комедии.

Так, сотрудники сервиса рассказали, как научили YandexGPT генерировать текст о блюдах, а Сергей Орлов попробовал создать описание шаурмы. Также эксперты поделились, как университетская задача о рюкзаке помогла им высчитывать, сколько блюд определенного размера поместятся в термосумку курьера.

В съемках приняли участие руководитель ecom-сервисов Яндекса Роман Маресов, СЕО Яндекс Еды Евгений Анищенков, CPO Алексей Мартемьянов, COO Максим Ивенин, CTO Александр Швец, CDO Илья Ирхин и другие.

Герои фильма раскрыли секреты корпоративной культуры сервиса и рассказали о традициях в команде: например, о том, как регулярно ходят на совместные ужины и почему после успешных запусков бьют в гонг в офисе. В конце фильма герои поделились своими представлениями о том, что ждет индустрию в будущем.

Посмотреть фильм «Путь Еды» можно на Кинопоиске и на YouTube.