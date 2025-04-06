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Военкоры рассказали о попытках ВСУ остановить наступление России у Купянска

«РВ»: ВСУ бросают технику НАТО в контратаки у Купянска, пытаясь остановить ВС РФ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) судорожно бросают технику НАТО в контрнаступление у Купянска, пытаясь остановить продвижение российских войск. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» («РВ»).

В публикации говорится, что российские бойцы, несмотря на атаки украинской стороны, уничтожают технику и продвигаются вперед. Отмечается, что операция в Харьковской области идет несколько месяцев. Авторы канала добавили, что ВС РФ пытаются сформировать «клещи» вокруг Купянска, а солдаты ВСУ пытаются перехватить инициативу.

До этого ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах писал, что активность ВСУ на Липцовском направлении Харьковской области может быть связана с переброской подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады, которая сформирована из 18-24-летних украинцев. По его словам, российские военнослужащие в прошлом уже уничтожили опытных солдат воинского формирования ВСУ.

5 апреля подразделения группировки российских войск «Север» с помощью беспилотника уничтожили усилитель сигнала для дронов AvengeAngel, которым пользовались ВСУ. Технику обнаружили в лесистой местности в Харьковской области.

Ранее украинские солдаты отступили из села в Харьковской области после трехдневного боя.

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