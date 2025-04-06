Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые из-за якобы активности авиации РФ

Польские истребители вернулись на базу после ложной тревоги из-за авиации РФ

Польские военные вернули на аэродромы истребители, которые были подняты из-за информации о якобы активности российской авиации на Украине. Нарушений в воздушном пространстве страны зафиксировано не было, сообщило оперативное командование рядов Вооруженных сил (ВС) Польши в соцсети Х.

Командование ВС Польши добавило, что военная авиация вернулась в привычный режим работы в связи с «прекращением ударов авиации дальнего действия на Украине». Кроме того, из состояния повышенной готовности вывели средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки.

«Задействованные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к стандартной оперативной деятельности», — говорится в сообщении.

Польские военные поблагодарили НАТО и ВВС Великобритании, чьи истребители Eurofighter Typhoon помогли обеспечить безопасность в небе над Польшей.

Командование ВС Польши привело в действие все имеющиеся в распоряжении силы и средства утром 6 апреля. Такое решение было принято из-за якобы активной операции российской армии на территории Украины, чтобы обеспечить безопасность Польши.

Ранее стало известно о планах Эстонии по закупке средств ПВО на фоне сообщений о рисках из-за «амбиций» РФ.