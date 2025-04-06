Россиян предупредили о возвращении сугробов

В Центральный федеральный округ России временно вернется зима. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Гидрометцентр.

Синоптики предупредили, что 6-7 апреля в Московской, Рязанской, Тульской и Калужской областях могут появиться сугробы высотой до 15-20 см. На дорогах появится гололедица.

Согласно прогнозам, сильный снегопад продлится до 9 часов утра 7 апреля. Полностью осадки прекратятся лишь ближе к полуночи.

Этой ночью российскую столицу накрыл сильный снегопад. По данным Mash, в Москве сейчас действует циклон «Зион‎»‎. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что весь день в столице будет облачно, временами будет идти сильный снег, метель, а на дорогах будет гололедица.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец добавил, что местами высота снежного покрова составит 5-10 см, воздух за день прогреется до 0℃. Синоптик отметил, что будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, а временами порывы разгонятся до 15 метров в секунду. Давление будет меняться мало и достигнет в среднем 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее стало известно, когда температура воздуха в Москве начнет соответствовать норме.