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Модель Glamour и ведущая на ТВ: Светлана Савицкая погибла в ДТП в Париже

В Париже в результате аварии погибла модель и телеведущая Светлана Савицкая

Российская модель и телеведущая Светлана Савицкая трагически погибла в ДТП в Париже. Ей было 34 года.

Светлана была известна не только как модель, появлявшаяся на обложках таких журналов, как L'Officiel и Bazaar, но и как телеведущая на каналах RU TV, «Пятница!», Europa Plus TV и ЖАРА TV. Она также активно сотрудничала с популярными изданиями, среди которых были Glamour и Vogue.

Знакомая погибшей рассказала Starhit подробности трагедии. По ее словам, два автомобиля двигались навстречу друг другу. Один из водителей, пытаясь избежать лобового столкновения, совершил резкий маневр и сбил пешехода. Им оказалась Светлана.

Прощание со Светланой Савицкой состоится 23 декабря в 11:00 на Троекуровском кладбище в Москве.

Фотографии из жизни Светланы — в галерее «Газеты.Ru».

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