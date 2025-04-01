В СберИнвестициях разъяснили изменение требований к маржинальным сделкам

С 1 апреля в России меняется классификация инвесторов и появляется новая категория — клиент «с начальным уровнем риска» (КНУР). Это дополнение к уже действующим категориям со стандартным (КСУР) и повышенным уровнями риска (КПУР), пояснили эксперты СберИнвестиций.

В компании напомнили, что раньше категории риска действовали только для инвесторов, которые заключали маржинальные сделки. Теперь они будут работать и на срочном рынке.

От того, к какой категории относится инвестор, зависит какое плечо и с каким гарантийным обеспечением он может взять, рассказали в СберИнвестициях.

Теперь для клиента с начальным уровнем риска будет доступно минимальное плечо при максимальном гарантийном обеспечении. Для КСУР — среднее плечо и среднее ГО.

При этом с 1 апреля размер гарантийного обеспечения для этой категории увеличивается, то есть чтобы открыть срочную позицию, инвесторам теперь понадобится больше денег. Для КПУР, как и раньше, доступно максимальное плечо и минимальное ГО.

Кроме того, эксперты пояснили, как с 1 апреля присваивают категории. Так, клиент начального уровня риска (КНУР) по умолчанию присвоят всем новым клиентам, которые откроют счет после 1 апреля.

Клиент стандартного уровня риска (КСУР) инвестор получит, если прошел год после первой сделки с плечом, фьючерсом или опционом и если в течение этого года клиент торговал хотя бы пять дней.

Клиент повышенного уровня риска (КПУР) присваивают инвесторам, которые имеют от 3 млн рублей на брокерских счетах, от 600 тыс. рублей на брокерских счетах плюс опыт торговли ценными бумагами, или статус квалифицированного инвестора.

Руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова отметила, что с каждым годом все больше инвесторов торгуют с использованием заемных средств.

По ее словам, за год число клиентов, использующих маржинальное кредитование в СберИнвестициях, выросло на 50%. При этом, несмотря на рост числа клиентов, доля жалоб с их стороны постепенно снижается.

«Мы будем наблюдать, как нововведение повлияет на поведение инвесторов в дальнейшем. Отмечу, что клиентам со стандартным уровнем риска, инвестирующим на срочном рынке, стоит внимательно отнестись к изменениям и, возможно, пересмотреть свою стратегию, так как размер гарантийного обеспечения для этой категории инвесторов увеличится», — заявила она.