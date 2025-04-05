Виновны эскортница и дилер: экс-жена Паши Техника пообещала наказать причастных к его смерти

Менеджер Паши Техника транспортирует тело музыканта из Таиланда в Москву, после чего его близкие займутся похоронами. Бывшая жена музыканта Карина Мельничук намекнула, что в его смерти могут быть виновны наркодилер и секс-работница, с которой Паша Техник начал сожительствовать за несколько месяцев до гибели. Девушка якобы не давала вызвать скорую, чтобы полиция не накрыла их бордель.

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая (настоящее имя Карина Мельничук) пообещала наказать виновных в смерти ее экс-супруга. В своем Telegram-канале она упомянула девушку музыканта и его наркодилера, намекнув, что они могут быть причастны к произошедшему.

«Найдем соучастников. Кристина даже не приехала к Павлу, причастна к преступлению так же как и Эдуард наркошопа в тае», — написала Мельничук (орфография и пунктуация автора сохранены. — «Газета. Ru»).

Она также пообещала посодействовать закрытию магазина с наркотическими веществами некоего Эдуарда в Таиланде. По словам бывшей жены музыканта, именно мужчина напоил Пашу Техника кодеином и кетамином . Она опубликовала размытый скрин с лицом Эдуарда.

«Зная что Паша закодирован от опиатов, они все равно его поили алко и опиатами», — добавила Мельничук (орфография и пунктуация автора сохранены. — «Газета. Ru»).

Она утверждает, что девушка Паши Техника Кристина якобы знала о зависимости музыканта, но все равно позволяла снабжать его наркотическими веществами. На Пхукете музыкант и его девушка как раз жили вместе с наркодилером Эдуардом. Сейчас, по словам бывшей жены, виновные пытаются себя обелить. Мельничук не может связаться с Кристиной. Она отметила, что находится в шоке после смерти бывшего мужа. Она не знает, как сказать их общему сыну о произошедшем.

Мельничук надеется, что Паше Технику будет лучше «там», так как он хотел умереть: «Ему больше ничего не нужно было, кроме кайфа и смерти».

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Эскортницы не вызвали скорую

Мельничук винит Кристину в том, что она якобы не вызвала медиков, когда у Паши Техника случилась передозировка наркотиками. Известно, что у девушки раньше был Telegram-канал, в котором она называла себя «жрицей любви» и рассказывала, как оказывает интимные услуги за деньги. Msk1.ru пишет Паша Техник и Кристина познакомились на закрытой вечеринке, где пересекались артисты и секс-работницы. В феврале они открыто заявили о своем романе в соцсетях, а в марте поехали в Таиланд.

Кристина утверждает, что музыкант употребил «паленую запрещенку», когда она «отвернулась всего на 10 минут». Знакомая девушки Сабина рассказывает другую историю. Якобы она пыталась отобрать у музыканта таблетки, но Кристина с подругами не дали ей этого сделать. Затем они препятствовали вызову медиков, так как они якобы находились в борделе, поэтому на вызов приехала бы и полиция, после чего их могли задержать за организацию проституции.

Мельничук хочет найти Кристину, чтобы именно она оплатила все расходы, связанные с похоронами Паши Техника. Бывшая жена утверждает, что девушка даже не приехала в больницу к музыканту.

«Пол-ляма» на смерти

5 апреля в Telegram-канале Мельничук появился пост о том, что нужно сделать полмиллиона подписчиков. После этого его сразу удалили. За конец марта и начала апреля на бывшую жену Паши Техника подписалось несколько сотен тысяч человек. Цифра стремится к 600 тысячам подписчиков.

После этого в Telegram-канале появилось видео знакомого музыканта Максима Урядова, который ведет аккаунт его бывшей жены. Он объяснил, что у Паши Техника остался ипотечный долг в размере 10 млн рублей и маленький сын. Он понимал, что ситуация привлечет внимание, поэтому взялся развивать Telegram-канал, чтобы бывшая жена не осталась без всего. Пост опубликовал случайно, это было личное сообщение для Мельничук.

«Ждем, когда там появится реклама ставок и мусорных криптовалют», — написали в Telegram-канале «Небожена».

Тело транспортируют в Москву

Менеджер музыканта Марк Яровный прилетел на Пхукет, узнав о произошедшем. Несколько дней он провел у постели Паши Техника. Сейчас он помогает в организации перевозки тела в Москву. После этого они объявят место захоронения и прощания.

«Будет много бюрократических моментов. Сейчас клиника опять выставила счет, уже после смерти. Транспортировка тела — всем этим я заниматься буду. Когда будут похороны, какое кладбище, захотят ли его близкие, чтобы это было публично, — об этом станет известно позже», — пояснил Яровный в Telegram-канале.

Реакция на смерть Техника

«Паша Техник — все. Эх. В этот раз не выкарабкался. Жалко человека. Веселый был. Не справился с зависимостью. Наркота — зло. Мои соболезнования всем его близким», — сообщил певец Егор Крид.

«Вообще, конечно, закономерно. <...> Это ужасная болезнь, от которой очень сильно страдает ближний круг», — сказала блогер Ида Галич.

«Вот и умер Паша Техник. Оказалось, даже он не бессмертный… Хотелось, конечно, чтобы, как в киноблокбастере, все закончилось хэппи-эндом… Земля пухом, старина», — написал рэпер Слава КПСС.

«Покойся с миром, брат, мы тебя помним», — сказал рэпер Птаха.

«Удивляют люди, которые недовольны, что кто-то скорбит по Паше Технику, потому что тот был наркоманом. Лично моя жизнь из-за него хуже не стала — он только много раз смешил… Он был как веселый камикадзе», — сообщил блогер Илья Мэддисон.

«Наркотики его сожрали, даже не наркотики, а этот модный стиль жизни, который царит в клубах. Мир, где все завязано на наркоте, музыке и моде — он был королем, и умер как отрицательный герой сгоревший от наркотиков», — написал музыкант Стас Борецкий.

«Тай навсегда для меня останется ужасной ассоциацией», — менеджер Марк Яровный.

Актер Гарик Харламов, певец Гуф выразили соболезнования в связи со смертью Паши Техника. В Санкт-Петербурге тотальный диктант начали с минуты молчания. Эту идею предложил знакомый музыканта — рэпер Букер, который читал текст диктанта.

«Инфобомба Паши Техника»: почему всех взбудоражила смерть скандального рэпера В интернете более-менее стабильно обсуждаются одни и те же темы из повестки дня: громкие дела... 05 апреля 16:57

Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) скончался в возрасте 40 лет на Пхукете. Он основал группу Kunteynir, вместе с которой выпустил несколько альбомов. Также он работал как сольный артист.

Паша Техник открыто рассказывал о своей наркотической зависимости. Он начал употреблять наркотики в 14 лет. В 2008 его арестовали за распространение наркотических средств. Он провел в колонии пять лет. Освободившись, Паша Техник стал серьезно злоупотреблять наркотиками. В 2022 году он уже впадал в кому из-за применения веществ. Музыкант периодически ложился в рехабы, однако это не помогло ему справиться с зависимостью.

Он также садился за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, за что его вновь лишили свободы на 11 месяцев в 2020 году. Кроме этого, музыканта арестовывали на 13 суток из-за татуировки с нацистской символикой.

Паша Техник женился на украинке Карине Мельничук в 2015 году после года отношений. Через четыре года у них родился сын. Оба супруга признавались, что они употребляли наркотики, однако супруга смогла побороть зависимость, а музыкант — нет. Это привело к разводу. Бывшая жена также обвиняла Пашу Техника в домашнем насилии, а он все отрицал. Они официально расторгли свой брак в мае 2023 года.

В марте Мельничук создала Telegram-канал, чтобы рассказывать о судебных разбирательствах, связанных с алиментами. В это же время Паша Техник уехал в Таиланд. 24 марта у музыканта случилась передозировка, однако знакомые оперативно не доставили его в больницу.

Мельничук, узнав о произошедшем, вылетела на Пхукет. Несколько дней она провела у постели бывшего мужа. Туда же приехал российский врач, чтобы оценить состояние пациента и подумать о его возможной транспортировке в Россию. Однако 4 апреля Паша Техник умер, не приходя в сознание.