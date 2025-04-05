Виновны эскортница и дилер: экс-жена Паши Техника пообещала наказать причастных к его смерти

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая (настоящее имя Карина Мельничук) пообещала наказать виновных в смерти ее экс-супруга. В своем Telegram-канале она упомянула девушку музыканта и его наркодилера, намекнув, что они могут быть причастны к произошедшему.
«Найдем соучастников. Кристина даже не приехала к Павлу, причастна к преступлению так же как и Эдуард наркошопа в тае», — написала Мельничук (орфография и пунктуация автора сохранены. — «Газета. Ru»).
Она также пообещала посодействовать закрытию магазина с наркотическими веществами некоего Эдуарда в Таиланде. По словам бывшей жены музыканта, именно мужчина напоил Пашу Техника кодеином и кетамином. Она опубликовала размытый скрин с лицом Эдуарда.
«Зная что Паша закодирован от опиатов, они все равно его поили алко и опиатами», — добавила Мельничук (орфография и пунктуация автора сохранены. — «Газета. Ru»).
Она утверждает, что девушка Паши Техника Кристина якобы знала о зависимости музыканта, но все равно позволяла снабжать его наркотическими веществами. На Пхукете музыкант и его девушка как раз жили вместе с наркодилером Эдуардом. Сейчас, по словам бывшей жены, виновные пытаются себя обелить. Мельничук не может связаться с Кристиной. Она отметила, что находится в шоке после смерти бывшего мужа. Она не знает, как сказать их общему сыну о произошедшем.
Мельничук надеется, что Паше Технику будет лучше «там», так как он хотел умереть: «Ему больше ничего не нужно было, кроме кайфа и смерти».
Эскортницы не вызвали скорую
Мельничук винит Кристину в том, что она якобы не вызвала медиков, когда у Паши Техника случилась передозировка наркотиками. Известно, что у девушки раньше был Telegram-канал, в котором она называла себя «жрицей любви» и рассказывала, как оказывает интимные услуги за деньги. Msk1.ru пишет Паша Техник и Кристина познакомились на закрытой вечеринке, где пересекались артисты и секс-работницы. В феврале они открыто заявили о своем романе в соцсетях, а в марте поехали в Таиланд.
Кристина утверждает, что музыкант употребил «паленую запрещенку», когда она «отвернулась всего на 10 минут». Знакомая девушки Сабина рассказывает другую историю. Якобы она пыталась отобрать у музыканта таблетки, но Кристина с подругами не дали ей этого сделать. Затем они препятствовали вызову медиков, так как они якобы находились в борделе, поэтому на вызов приехала бы и полиция, после чего их могли задержать за организацию проституции.
Мельничук хочет найти Кристину, чтобы именно она оплатила все расходы, связанные с похоронами Паши Техника. Бывшая жена утверждает, что девушка даже не приехала в больницу к музыканту.
«Пол-ляма» на смерти
5 апреля в Telegram-канале Мельничук появился пост о том, что нужно сделать полмиллиона подписчиков. После этого его сразу удалили. За конец марта и начала апреля на бывшую жену Паши Техника подписалось несколько сотен тысяч человек. Цифра стремится к 600 тысячам подписчиков.
После этого в Telegram-канале появилось видео знакомого музыканта Максима Урядова, который ведет аккаунт его бывшей жены. Он объяснил, что у Паши Техника остался ипотечный долг в размере 10 млн рублей и маленький сын. Он понимал, что ситуация привлечет внимание, поэтому взялся развивать Telegram-канал, чтобы бывшая жена не осталась без всего. Пост опубликовал случайно, это было личное сообщение для Мельничук.
«Ждем, когда там появится реклама ставок и мусорных криптовалют», — написали в Telegram-канале «Небожена».
Тело транспортируют в Москву
Менеджер музыканта Марк Яровный прилетел на Пхукет, узнав о произошедшем. Несколько дней он провел у постели Паши Техника. Сейчас он помогает в организации перевозки тела в Москву. После этого они объявят место захоронения и прощания.
«Будет много бюрократических моментов. Сейчас клиника опять выставила счет, уже после смерти. Транспортировка тела — всем этим я заниматься буду. Когда будут похороны, какое кладбище, захотят ли его близкие, чтобы это было публично, — об этом станет известно позже», — пояснил Яровный в Telegram-канале.
Реакция на смерть Техника
«Паша Техник — все. Эх. В этот раз не выкарабкался. Жалко человека. Веселый был. Не справился с зависимостью. Наркота — зло. Мои соболезнования всем его близким», — сообщил певец Егор Крид.
«Вообще, конечно, закономерно. <...> Это ужасная болезнь, от которой очень сильно страдает ближний круг», — сказала блогер Ида Галич.
«Вот и умер Паша Техник. Оказалось, даже он не бессмертный… Хотелось, конечно, чтобы, как в киноблокбастере, все закончилось хэппи-эндом… Земля пухом, старина», — написал рэпер Слава КПСС.
«Покойся с миром, брат, мы тебя помним», — сказал рэпер Птаха.
«Удивляют люди, которые недовольны, что кто-то скорбит по Паше Технику, потому что тот был наркоманом. Лично моя жизнь из-за него хуже не стала — он только много раз смешил… Он был как веселый камикадзе», — сообщил блогер Илья Мэддисон.
«Наркотики его сожрали, даже не наркотики, а этот модный стиль жизни, который царит в клубах. Мир, где все завязано на наркоте, музыке и моде — он был королем, и умер как отрицательный герой сгоревший от наркотиков», — написал музыкант Стас Борецкий.
«Тай навсегда для меня останется ужасной ассоциацией», — менеджер Марк Яровный.
Актер Гарик Харламов, певец Гуф выразили соболезнования в связи со смертью Паши Техника. В Санкт-Петербурге тотальный диктант начали с минуты молчания. Эту идею предложил знакомый музыканта — рэпер Букер, который читал текст диктанта.
Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) скончался в возрасте 40 лет на Пхукете. Он основал группу Kunteynir, вместе с которой выпустил несколько альбомов. Также он работал как сольный артист.
Паша Техник открыто рассказывал о своей наркотической зависимости. Он начал употреблять наркотики в 14 лет. В 2008 его арестовали за распространение наркотических средств. Он провел в колонии пять лет. Освободившись, Паша Техник стал серьезно злоупотреблять наркотиками. В 2022 году он уже впадал в кому из-за применения веществ. Музыкант периодически ложился в рехабы, однако это не помогло ему справиться с зависимостью.
Он также садился за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, за что его вновь лишили свободы на 11 месяцев в 2020 году. Кроме этого, музыканта арестовывали на 13 суток из-за татуировки с нацистской символикой.
Паша Техник женился на украинке Карине Мельничук в 2015 году после года отношений. Через четыре года у них родился сын. Оба супруга признавались, что они употребляли наркотики, однако супруга смогла побороть зависимость, а музыкант — нет. Это привело к разводу. Бывшая жена также обвиняла Пашу Техника в домашнем насилии, а он все отрицал. Они официально расторгли свой брак в мае 2023 года.
В марте Мельничук создала Telegram-канал, чтобы рассказывать о судебных разбирательствах, связанных с алиментами. В это же время Паша Техник уехал в Таиланд. 24 марта у музыканта случилась передозировка, однако знакомые оперативно не доставили его в больницу.
Мельничук, узнав о произошедшем, вылетела на Пхукет. Несколько дней она провела у постели бывшего мужа. Туда же приехал российский врач, чтобы оценить состояние пациента и подумать о его возможной транспортировке в Россию. Однако 4 апреля Паша Техник умер, не приходя в сознание.