В Европе призвали помогать Украине, а не думать о «постконфликтных» соглашениях

Глава комитета иностранных дел Сейма, советник польского правительства по Украине Павел Коваль усомнился в необходимости уделять внимание «постконфликтным» коалиционным соглашениям, вместо того, чтобы помогать Киеву «спасать территории прямо сейчас». Об этом пишет Financial Times.

Он утверждает, что Россия продолжает военное наступление, а президент Владимир Путин якобы готов затягивать переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Я считаю, что у нас немного ложная точка зрения на эту коалицию, потому что сейчас самое главное — остановить русских. Мы должны сосредоточиться на [немедленной] тактической поддержке Украины, потому что я вижу, как Путин может использовать время переговоров с США», — сказал Коваль.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Франция станет «одной из первых» стран Европы, которая разместит своих военных на Украине для обеспечения безопасности после завершения вооруженного конфликта.

4 апреля сообщалось, что на Украине состоялись переговоры с представителями Британии и Франции по размещению военного контингента.

Ранее в Польше предостерегли Трампа от «исторической ошибки» в отношении России.