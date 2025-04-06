В Польше предостерегли Трампа от «исторической ошибки» в отношении России

Президент США Дональд Трамп совершит «историческую ошибку», если на переговорах с Россией признает Крым и другие территории в составе РФ. Об этом заявил глава комитета иностранных дел Сейма, советник польского правительства по Украине Павел Коваль в интервью Financial Times.

Коваль подчеркнул, что для Польши и остальной Центральной Европы будет пересечена «красная линия», если бывшие территории Украины юридически будут признаны российскими.

По словам политика, существует разница между «временными решениями» по прекращению огня и реализацией «российских ожиданий по признанию Крыма, Донбасса или других частей Украины, что было бы исторической ошибкой».

«Россия после распада Советского Союза признала Украину с ее границами, включая Крым и Донбасс, и это основа норм международного права. Международно-правовые гарантии границ в Центральной Европе также являются одними из основных гарантий сохранения мира в этом регионе, согласно нашему историческому опыту», — заявил он.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым готов при соответствующей необходимости предоставить Западу доказательства законности референдума о воссоединении региона с Россией в 2014 году, однако полуостров не намерен оправдываться.

Ранее Зеленский рассказал, как Трамп интересовался у него одним вопросом о Крыме.