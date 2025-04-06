В Петербурге сосед ударил мужчину ножом за замечание о курении в подъезде

В Невском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства конфликта между двумя мужчинами в подъезде дома. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в подъезде жилого дома по проспекту Обуховской обороны, 26-летний петербуржец сделал замечание соседу, курившему на лестничной площадке. В ответ мужчина несколько раз ударил его ножом в живот.

Пострадавшего госпитализировали с открытой раной живота, колото-резаным ранением брюшной полости справа и резаной раной плеча. Раненый находится в травматическом шоке. Агрессивного соседа задержали, им оказался ранее судимый за наркотики 30-летний местный житель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Мурманской области соседи устроили драку из-за шумного ремонта. Мужчина пришел к соседу и сделал ему замечание о шуме. В ответ хозяин квартиры набросился на 37-летнего потерпевшего и продолжил избиение до тех пор, пока из его квартиры не вышла девушка, которая потребовала прекратить драку. Травмы пострадавшего медики оценили как тяжелые. В отношении его оппонента возбуждено уголовное дело.

Ранее в Норильске осудили мужчину, который напал с ножом на четырех человек.