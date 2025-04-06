Сафонов прокомментировал победу в чемпионате Франции с «ПСЖ»

Российский голкипер Матвей Сафонов в своем Telegram-канале опубликовал пост после досрочной победы в чемпионате Франции в составе «ПСЖ».

По его словам, этот день навсегда войдет в историю его профессиональной карьеры.

«Большой и классный день в моей карьере. Не переполняют эмоции. Думаю, это связано с тем, что в этом сезоне нам не смогли составить достойную конкуренцию. Тем более все в команде понимают, что наша цель дальше. Мы выиграли этот трофей, но пока есть шансы взять другие – нужно работать», — заявил Сафонов.

5 апреля «ПСЖ» дома обыграл «Анже» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Дезире Дуэ. После этой победы «ПСЖ» стал недосягаем для своих преследователей. До конца турнира осталось сыграть шесть туров.

В текущем сезоне Лиги 1 Сафонов провел за «ПСЖ» восемь матчей.

Сафонов перешел в состав парижского клуба в летнее трансферное окно 2024 года из «Краснодара». Вратарь конкурирует за место в воротах с итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. Сафонов не был вызван на мартовские матчи сборной России.

Ранее в «Зените» заявили, что «Локомотив» забил мяч с нарушением правил.