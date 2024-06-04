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Украинские мужчины нашли новый способ избежать мобилизации

Rp.pl: мобилизация на Украине усугубила проблемы крупного и среднего бизнеса

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Shutterstock

Мужчины на Украине нашли новый способ избежать мобилизации, они уходят из крупных компаний, чтобы заняться предпринимательством и работать в серой зоне, где их трудно отследить. Об этом сообщает Rzeczpospolita (Rp.pl).

Киевский экономист Александр Охрименко подчеркнул, что многие мужчины уже сейчас из-за нового закона о мобилизации работают в серой зоне и получают зарплату «в конверте».

Он подчеркнул, что ведение собственного бизнеса или работа в серой зоне помогает избежать призыва, ведь таких людей сложно найти.

По данным статистки правительства Украины, в 2023 году граждане открыли больше всего ИП (более 300 тысяч) в новейшей истории страны. Около 2 млн малых бизнесов зарегистрировали на Днепре, а их число все время увеличивается.

До этого по данным Минэкономики Украины по результатам опроса работодателей о ситуации на рынке труда стало известно, что свыше 40% предприятий на Украине столкнулись с нехваткой рабочих рук.

В частности, несмотря на существенное сокращение рабочих мест и рост безработицы в течение 2022-2023 годов, работодатели в 2024 году указывают на дефицит кадров.

Ранее на Украине рассказали, подлежат ли мобилизации трансгендеры.

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