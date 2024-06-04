Орбан заявил о гибели граждан Венгрии в конфликте на Украине

Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что Венгрия является единственной страной Евросоюза, чьи граждане гибнут в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщает итальянская газета Giornale.

По словам Орбана, конфликт на Украине вызывает особую озабоченность у Будапешта, так как там проживает венгерское национальное меньшинство. Многие венгры были мобилизованы и вынуждены сражаться в рядах украинской армии и гибнуть в боях. В связи с этим премьер-министр подчеркнул, что Венгрия является единственным государством Европейского союза, чьи граждане живут на украинской территории и погибают в ходе конфликта.

Орбан отметил, что Будапешт выступает против эскалации на Украине и обвинил ЕС в нежелании достичь мирного урегулирования.

До этого Австрия в выступила за лишение Венгрии права голоса в Европейском союзе.

Ранее Орбан раскрыл, кто бы мог завершить конфликт на Украине за сутки.