В республике Алтай новый губернатор. Почему жители испугались объединения с Алтайским краем Путин назначил Андрея Турчака врио главы республики Алтай

Путин назначил первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака врио главы республики Алтай в связи с отставкой Олега Хорохордина. Жители республики Алтай опасаются, что их могут объединить с Алтайским краем. Песков заверил, что такой вопрос на повестке дня не стоит.

Российский президент Владимир Путин назначил первого вице-спикера Совфеда, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака врио главы республики Алтай. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Турчака Андрея Анатольевича временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай до вступления в должность лица, избранного главой Республики Алтай», —говорится в указе.

Кроме этого, Путин принял отставку прошлого главы республики Алтай Олега Хорохордина, который решил уйти с должности по своему желанию. Чиновник написал в своем Telegram-канале, что переходит на новое место работы, но не уточнил куда.

Указ уже вступил в силу.

Ранее Путин попросил первого вице-спикера Совета Федерации и секретаря генсовета «Единой России» Турчака «вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов», так как он показал хорошую работу в Пскове (был губернатором Псковской области).

Чиновник согласился занять должность: «Сделаю все, чтобы заручиться их [жителей] поддержкой в ходе избирательной кампании на выборах и приложу все свои силы, чтобы действительно, по-настоящему раскрыть богатый потенциал Республики Алтай, этого уникального российского региона».

Также Турчак попросил Путина о личной встрече, как только он освоится в ситуации в регионе.

5 июня пройдет пленарное заседание Совета Федерации, на котором рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий Турчака, передал ТАСС.

Слухи об объединении регионов

24 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с РИА Новости заявила, что в России есть группа регионов, которые можно было бы объединить:

«Не буду называть регионы, но, безусловно, есть такая группа регионов, которые, на мой взгляд, просто нуждаются в укрупнении, в объединении, чтобы они дополнили друг друга экономически и социально. Время придет для этого».

Матвиенко добавила, что объединение регионов — это вопрос эффективности страны, но такие решения нужно принимать только после «экономического, научного обоснования». По словам спикера, ниже определенной численности населения регион экономически неэффективен:

«Потому что если там все трудовые ресурсы — это бюджетники, правоохранительные органы, чиновники регионального, федерального уровня, то там нет трудовых ресурсов для развития. И с этим надо считаться. Но надо считаться и с мнением населения».

По словам Матвиенко, у России уже есть положительный опыт объединения регионов, но это достаточно сложная процедура.

Несмотря на то, что официальных заявлений не было, Amic.ru пишет, что объединить могут Алтайский край и республику Алтай.

«Можно предположить, что во властных структурах решили в очередной раз прощупать информационное пространство на предмет общественного интереса к данной теме и наличие здесь протестного потенциала. И только после изучения в соответствующем разрезе информационного поля предпринимать соответствующие шаги», — заявил изданию депутат Госсобрания РА Сергей Кухтуеков.

При этом доцент кафедры философии и политологии Института гуманитарных наук АлтГУ Сергей Асеев предположил, что Матвиенко говорила об объединении Крыма и Севастополя, так как город «не совсем соответствует статусу субъекта Федерации». По словам эксперта, жители Республики Алтай против объединения, поскольку в этих двух регионах проживают разные национальности. Также они могут опасаться утратить историческую значимость (алтайский народ добровольно вошел в состав Российской империи) и потерять нынешнее финансирование из-за смены статуса.

По данным «Ъ», Алтай имеет большое значение для России из-за близости с Китаем, там могут проложить магистральный трубопровод «Сила Сибири-2» (для передачи газа китайской стороне).

Объединения не будет

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге заявил, что вопрос объединения регионов не стоит на повестке дня.

«Никакого обсуждения на этот счет нет. Каждый конкретный случай уникален. Здесь в данном случае нет никаких обсуждений [этого вопроса] — эта тема не на повестке дня у нас», — отметил Песков, цитирует ТАСС.